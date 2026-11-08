أحمد فتوح يوجه رسالة شكر لحسام وإبراهيم حسن بعد رحيلهما عن منتخب مصر

حرص أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، على توجيه رسالة شكر إلى حسام حسن وإبراهيم حسن، بعد انتهاء مهمتهما مع القيادة الفنية لمنتخب مصر، تقديرًا لما قدماه خلال فترة توليهما المسؤولية.

ونشر فتوح صورة عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، ظهر خلالها رفقة التوأم حسام وإبراهيم حسن، أثناء رفع علم مصر، وعلق عليها قائلًا: «شكرًا لكم على كل مجهودكم وتعبكم وإنجازاتكم.. وكل التوفيق في ما هو قادم»، مرفقًا رسالته بقلب أبيض ورمز الدعاء.



ويأتي تعليق احمد فتوح عقب رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر، وانتهاء مشواره مع الفراعنة، لتبدأ مرحلة جديدة في القيادة الفنية للمنتخب الوطني.