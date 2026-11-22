أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب «تأملات قاضٍ في محراب العدالة» للمستشار الدكتور خالد محمد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف، والذي يقدم من خلاله خلاصة تجربة تمتد لأكثر من أربعين عامًا في مجالات القانون والقضاء والتعليم والعمل العام، بدأت منذ التحاقه بكلية الحقوق عام 1985.

ويقدم الكتاب تجربة فكرية وإنسانية تتجاوز حدود السيرة الذاتية أو المؤلفات القانونية التقليدية، إذ يستعرض المؤلف من خلالها ما تعلمه من سنوات العمل في محراب العدالة، وما اكتسبه من خبرات ومواقف داخل قاعات المحاكم، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو نقل خلاصة التجربة إلى الأجيال الجديدة، وفتح حوار ممتد بين الأجيال حول رسالة القضاء وقيمة العدالة في المجتمع.

وفي مقدمة الكتاب، يوضح المستشار خالد القاضي أنه أراد أن يترك للأجيال القادمة «ما تعلمه من الحياة» وليس فقط ما أنجزه خلالها، معربًا عن أمله في أن يمثل العمل نواة لحوار معرفي وإنساني، وأن يسهم في تعزيز الثقة في مؤسسة القضاء، وترسيخ الإيمان بوجود قضاء عادل في مصر.

وتتمحور الفكرة الأساسية للكتاب حول العلاقة الوثيقة بين ضمير القاضي ونصوص القانون، باعتبارهما ركيزتين متكاملتين لتحقيق العدالة، إذ يرى المؤلف أن القانون دون ضمير يفقد روحه، وأن العلم دون أخلاق يفقد قيمته وتأثيره، بما يجعل العدالة مسؤولية إنسانية وأخلاقية لا تقتصر على إصدار الأحكام وتطبيق النصوص القانونية.

ويأخذ الكتاب القارئ في رحلة عبر ذاكرة التجربة القضائية، تتضمن حوارات مع عدد من صناع القرار في القضاء والجهات ذات الصلة، وتناول محاكمات شكلت محطات مهمة في التاريخ، إلى جانب وثائق ومواقف تكشف عن جوانب من رسالة القضاء في إعلاء الحق، وصون الكرامة الإنسانية، وحماية الحقوق والحريات.

كما يسلط العمل الضوء على أهمية استقلال القضاء ونزاهة القاضي وشجاعته في إعلاء كلمة الحق، باعتبارها ركائز أساسية لا تستقيم العدالة دونها، مؤكدًا أن القضاء ليس مجرد سجل للأحكام والوقائع، بل يمثل ذاكرة للوطن ومرآة لقيم المجتمع وحصنًا لحماية حقوق أفراده.

ولا يكتفي الكتاب باستعادة أحداث وتجارب من الماضي، بل يستخلص منها دروسًا إنسانية ومهنية تضيء التحديات التي تواجه العدالة، وتكشف عن أهمية امتلاك القاضي للوعي والحكمة والنزاهة، خاصة في المواقف التي تتطلب موازنة دقيقة بين النص القانوني والضمير الإنساني.

ويأتي «تأملات قاضٍ في محراب العدالة» ليقدم شهادة فكرية ومهنية عن مسيرة طويلة في رحاب القضاء، ورسالة إلى الأجيال الجديدة بأن العدالة ليست مجرد حكم يصدر في قاعة المحكمة، وإنما مسؤولية مستمرة وضمير حي يضع كرامة الإنسان وحقوقه في مقدمة الأولويات.