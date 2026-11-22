كشف المخرج رامي إمام عن تفاصيل فيلمه الجديد “معاد عشا” الي يقوم بتصويره حاليا، موضحا أن ابتعاده عن الإخراج خلال الفترة الماضية جاء بسبب انشغاله بخوض تجربة الإنتاج وتأسيس شركة إنتاج خاصة به، وهو ما استحوذ على جانب كبير من وقته.

وقال رامي إمام فى تصريح خاص لصدى البلد: تحمست للسيناريو منذ قراءته الأولى، خاصة أنه يجمع عددا من الوجوه الشابة الذين تابعت أعمالهم وأعجبت بموهبتهم، وأرى أنهم يمتلكون الإمكانات الفنية التي تؤهلهم لتقديم أدوار البطولة وتحمل مسؤولية العمل ومنهم أحمد عبد الوهاب وهدى المفتي.

أوضح رامي إمام : ينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال التي تمزج بين الكوميديا والجريمة، إذ تدور أحداثه حول جريمة يحاول الأبطال كشف تفاصيلها وفك ملابساتها، لكن في إطار كوميدي، وهذا المزيج لم يعد حاضرا بصورة كبيرة في الأفلام السينمائية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما زاد من حماسي لتقديم التجربة.

وأوضح رامي إمام : أن هذه النوعية من الأعنال لاقت نجاحات كبيرة فى الماضي وأتمنى ان يستوغبها ويتفاعل معها الجيل الحالي.

قصة فيلم معاد عشا

وتدور أحداث الفيلم في إطار يجمع بين الكوميديا والجريمة والتشويق، حيث يجتمع عدد من الأصدقاء على مائدة عشاء، قبل أن تنقلب الأمسية إلى سلسلة من المفاجآت عقب وقوع جريمة، وسط أجواء من الغموض والشكوك.

عودة رامي إمام

ويأتي «ميعاد عشا» بعد آخر أعمال رامي إمام السينمائية «أبو نسب» مع محمد إمام وياسمين صبري وماجد الكدواني، كما يستعد لمشروعات جديدة، من بينها مسلسل في موسم الأوف سيزون، فضلًا عن الاستعداد لتصوير «البحث عن فضيحة 2».

دخول رامي إمام عالم الفن

وقد تحدث المخرج رامي إمام عن بدايته الفنية، خلال ندوته ضمن فعاليات الدورة الـ 47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وكشف المخرج رامي إمام عن تفاصيل من مرحلة ما قبل دخوله عالم الفن، موضحًا أن العمل في المجال الفني لم يكن ضمن أحلامه الأولى، إذ كان يطمح إلى دراسة الهندسة والعمل بها، متأثرًا بخاله الذي كان يعمل مهندسًا في إحدى دول الخليج.

وخلال ندوته ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أوضح رامي إمام أن والدته لعبت دورًا محوريًا في تغيير اتجاه حياته، بعدما شجعته على خوض تجربة العمل في الفن، وكانت صاحبة التأثير الأكبر في دفعه نحو هذا المجال.

وأكد رامي إمام أن دعم والدته مثل نقطة تحول مهمة في حياته، حيث ساعده على اكتشاف موهبته والتفكير بجدية في خوض المجال الفني، ليبدأ مسيرة جديدة بعيدة عن الطموح الذي كان يخطط له في بداياته.