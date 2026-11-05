شباب القليوبية يستعدون للمشاركة في برلمان طلائع مصر في الإسكندرية

استعد أعضاء برلمان طلائع مصر بمحافظة القليوبية للمشاركة في فعاليات دور الانعقاد الثاني للبرلمان، والمقرر انعقاده بالمدينة الشبابية بالإسكندرية خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، وذلك في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لإعداد جيل واعٍ يمتلك مهارات القيادة والحوار والمشاركة المجتمعية.



وفي هذا السياق، التقت الدكتورة إيمان رمضان، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بأعضاء البرلمان، لمناقشة الاستعدادات والترتيبات الخاصة بالمشاركة في فعاليات دور الانعقاد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بشأن دعم الأنشطة والبرامج التثقيفية والبرلمانية الموجهة للنشء.



جاء اللقاء بحضور محمود نجيب، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، وعزة عبدالبديع، مسؤول البرلمان، وعيسى فهمي، المشرف المرافق لأعضاء البرلمان.



وتناول اللقاء مناقشة الاستعدادات الخاصة بسفر الأعضاء، والتأكيد على أهمية الالتزام بالبرنامج المحدد، والاستفادة من التجربة البرلمانية في تنمية مهارات الحوار والمناقشة والتعبير عن الرأي، وتعزيز الثقة بالنفس وروح القيادة وتحمل المسؤولية.

كما حثت الدكتورة إيمان رمضان أعضاء البرلمان على المشاركة الفعالة والإيجابية في مختلف الجلسات والفعاليات، وبذل أقصى جهد لإبراز قدراتهم ومهاراتهم القيادية، والمنافسة المشرفة على تولي المناصب القيادية داخل البرلمان.



وأكدت أن المشاركة في التجارب البرلمانية تمثل فرصة مهمة أمام الطلائع لاكتساب الخبرات، والتعرف على آليات العمل البرلماني، وتنمية قدراتهم على الحوار وصناعة القرار والعمل بروح الفريق، بما يسهم في إعداد كوادر شبابية قادرة على المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع وصناعة مستقبل الجمهورية الجديدة.