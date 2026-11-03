بتعليمات الجهاز القومي.. مواعيد منافذ خدمات الاتصالات خلال التوقيت الشتوي

​أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تعليمات رسمية بشأن أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات المخصصة للتعامل مع الجمهور، وذلك مع بدء تطبيق المواعيد الشتوية لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة.

​المواعيد الشتوية الرسمية لمنافذ بيع خدمات الاتصالات

و​وفقاً للتعليمات الصادرة، جاءت مواعيد العمل طوال أيام الأسبوع كالتالي:

​طوال أيام الأسبوع (عدا الخميس والجمعة): تعمل المنافذ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.

​يوم الخميس: تُمد ساعات العمل لتكون من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

​يوم الجمعة: تبدأ ساعات العمل بعد فترة الظهيرة من الساعة الثانية ظهرًا وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

​استثناءات المولات والنوادي والجامعات

​وفيما يتعلق بالمنافذ المتواجدة داخل المراكز التجارية (المولات)، والنوادي، والجامعات، فقد حدد الجهاز التزام هذه المنافذ بالمواعيد المقررة والخاصة بتلك الجهات والأماكن التي تتواجد بداخلها، بما يتناسب مع طبيعة عملها وحركة الجمهور بها.

مع تطبيق التوقيت الشتوي.. «النقل» تعلن مواعيد تشغيل مونوريل شرق النيل

و​استكمالاً لإعلان الجداول الزمنية لكافة وسائط النقل الجماعي الحديثة تزامناً مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي بعد منتصف ليل الخميس 29 أكتوبر 2026، كشفت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، عن المواعيد الرسمية لتشغيل مونوريل شرق النيل، لتأمين خدمة نقل منتظمة ومستدامة للمواطنين والمترددين على المحاور التنموية الجديدة.

​مواعيد التشغيل الرسمية لمونوريل شرق النيل:

و​حددت الهيئة مواعيد انطلاق الرحلات الأولى والختامية لخطوط المونوريل لتتلاءم مع مواعيد العمل والدراسة وفق التوقيت الجديد على النحو التالي:

​بداية التشغيل (الرحلة الأولى): قيام أول قطار من محطة إستاد القاهرة ومحطة مدينة العدالة في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

​نهاية التشغيل (الرحلة الأخيرة): قيام آخر قطار من محطة إستاد القاهرة ومحطة مدينة العدالة في تمام الساعة 7:50 مساءً.

​متابعة ميدانية وغرف تحكم لضمان انتظام الخدمة

​وفي ذات السياق، أكدت وزارة النقل على توجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لقيادات الهيئة والشركات المشغلة، بضرورة المتابعة الدقيقة والمستمرة لحركة التشغيل عبر غرف التحكم المركزي.

وشملت التوجيهات تواجد المسؤولين بالمحطات لمراقبة انتظام مواعيد التقاطر، والدفع بقطارات إضافية فارغة خلال أوقات الذروة لمنع أي تكدس، إلى جانب رفع درجة الاستعداد القصوى لفرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات للتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة وإصلاحها على الفور، ضماناً لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لجمهور الركاب.