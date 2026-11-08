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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نتائج مطمئنة بشأن إصابة بنتايج مع الزمالك.. والأشعة تحسم موقفه من المباريات المقبلة

بنتايج
بنتايج
عبدالله هشام

كشفت الإعلامية دينا سليم عن الفحوصات الأولية التي خضع لها محمود بنتايج لاعب نادي الزمالك مؤكده استقرار حالته الصحية بشكل عام، وسط حالة من الاطمئنان بشأن تطورات الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وأضافت دينا خلال تصريحاتها عبر برنامجها "ستاد المحور" إن من المقرر يخضع اللاعب لأشعة طبية فور انتهاء الإجازة وعودة الفريق إلى التدريبات، للاطمئنان بشكل كامل على حالته الصحية، وتحديد موقفه النهائي من المشاركة في المباريات المقبلة.

الزمالك يتأهل إلى دور الـ16 من كأس مصر

وكان الزمالك قد نجح في حجز مقعده بدور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على حساب مصر للتأمين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ32.

وشهدت المباراة بداية متوازنة من الفريقين، قبل أن يتمكن داوود كمارا من منح مصر للتأمين التقدم في الدقيقة 42، ليضع الزمالك تحت ضغط مبكر.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح محمد شحاتة في إدراك التعادل للفريق الأبيض، بعدما سجل هدفًا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لينتهي النصف الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل الزمالك ضغطه الهجومي، وتمكن أحمد شريف من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 53 عن طريق ركلة جزاء.

وعاد مصر للتأمين إلى المباراة بعدما سجل شادي يحيى هدف التعادل في الدقيقة 82، لكن آدم كايد حسم المواجهة لصالح الزمالك بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 86.

وبهذا الانتصار، واصل الزمالك مشواره في بطولة كأس مصر، بعدما تجاوز عقبة مصر للتأمين، ليضرب موعدًا مع منافسات دور الـ16، وسط ترقب لموقف محمد شحاتة من العودة للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة

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