الأكاديمية العربية وليبيا توقعان مذكرة تفاهم لدعم التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بدولة ليبيا، بهدف تعزيز التعاون الفني والمؤسسي وتبادل الخبرات وبناء القدرات، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقّع المذكرة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس قويدر إبراهيم قويدر، المدير العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.

وتستهدف المذكرة إقامة شراكة مؤسسية وعلمية وفنية بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الأكاديمية والاستشارية المتاحة، بما يسهم في تطوير الموارد البشرية وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز مسارات التخطيط والتنمية في ليبيا.

وتشمل مجالات التعاون إعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وإجراء دراسات الجدوى والبحوث التطبيقية، وتبادل الاستشارات الفنية والمؤسسية، إلى جانب إعداد وتطوير الخطط والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، وتقييم السياسات والبرامج والمشروعات التنموية وقياس أثرها.

كما تتضمن المذكرة التعاون في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل كوادر المجلس الليبي، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات المشتركة، فضلًا عن تطوير مهارات التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشروعات.

الإدارة والمالية والنقل واللوجستيات

ويمتد التعاون إلى مجالات الإدارة والمالية والنقل واللوجستيات والحوكمة والتحول الرقمي، بما يتيح الاستفادة من الخبرات المتخصصة للأكاديمية في دعم تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل.

وتولي المذكرة اهتمامًا خاصًا بدعم الابتكار وريادة الأعمال والمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتنمية القطاع الخاص والاقتصاد المعرفي، إلى جانب توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحلول الرقمية في دعم صناعة القرار وتطوير الخدمات الحكومية.

ولضمان تنفيذ مجالات التعاون وتحقيق أهداف المذكرة، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عنهما، تتولى إعداد خطط العمل والبرامج التنفيذية، وتحديد أولويات الأنشطة والمشروعات المشتركة، ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها.

وتعكس المذكرة توجه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري نحو توسيع شراكاتها مع المؤسسات الوطنية في الدول العربية، وتوظيف خبراتها العلمية والبحثية والاستشارية في دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون والتكامل العربي.

وتضطلع الأكاديمية، باعتبارها منظمة عربية متخصصة تعمل في نطاق جامعة الدول العربية، بدور بيت الخبرة العربي في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي والاستشارات، بما يدعم المؤسسات العربية ويسهم في بناء القدرات وتطوير الكفاءات.