محافظ القاهرة يبحث مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا دعم جهود التشجير بالعاصمة

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بحث محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبدالغفار؛ لبحث سبل التعاون المشترك في تنفيذ المبادرة الرئاسية لـ"تخضير القاهرة"، والتي تستهدف التوسع في زراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء بمختلف أحياء العاصمة.

وثمن المحافظ استجابة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لدعوة محافظة القاهرة للمجتمع المدني للمشاركة في أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء بالعاصمة؛ تنفيذًا للمبادرة الرئاسية من خلال المساهمة في زراعة وتشجير ميدانين بحي النزهة بالقرب من الأكاديمية.

وأكد أهمية مشاركة المؤسسات التعليمية والأكاديمية والمجتمع المدني في دعم جهود المحافظة لتنفيذ المبادرة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يمثل إضافة لجهود نشر ثقافة الحفاظ على البيئة والتوسع في أعمال التشجير؛ بما يسهم فى تحسين جودة الهواء والارتقاء بالمظهر الحضاري للعاصمة.

من جانبه.. أكد الدكتور إسماعيل عبدالغفار حرص الأكاديمية على المشاركة الفعالة في المبادرات المجتمعية والبيئية، واستعدادها للتعاون مع محافظة القاهرة في تنفيذ مشروعات التشجير وزيادة المساحات الخضراء؛ تنفيذًا لمبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وانطلاقًا من دورها فى خدمة المجتمع ودعم جهود التنمية المستدامة.