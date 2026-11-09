رئيس الأكاديمية العربية يشارك في منح أمين الأمم المتحدة دكتوراه فخرية

شارك الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في مراسم منح الدكتوراه الفخرية إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، التي أقامتها جامعة سالامانكا الإسبانية، بحضور أنطونيو خوسيه سيغورو، رئيس الجمهورية البرتغالية، وعدد من الشخصيات الدولية والأكاديمية.

وجاءت مشاركة رئيس الأكاديمية العربية ضمن مجموعة من رؤساء الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المرموقة من مختلف دول العالم، في إطار المكانة الدولية التي تتمتع بها الأكاديمية ودورها في مجالات التعليم العالي والتعاون الأكاديمي على المستويين الإقليمي والدولي.

وسلطت مراسم الاحتفال الضوء على التاريخ العلمي والفكري لجامعة سالامانكا، وإسهاماتها في ترسيخ مبادئ القانون الدولي والتعددية والتعاون بين الدول، بما يعكس أهمية هذه القيم في ظل التحديات والتحولات التي يشهدها العالم.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، خلال مشاركته، أهمية هذه المناسبات في تعزيز التواصل بين المؤسسات الأكاديمية والقيادات الدولية، وإتاحة الفرصة لتبادل الرؤى والخبرات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أن تكريم الأمين العام للأمم المتحدة من جانب جامعة سالامانكا يمثل تقديرًا للقيم الإنسانية والفكرية التي تدعم الحوار والتفاهم والتعاون بين الشعوب، مؤكدًا أهمية دور المؤسسات الأكاديمية في ترسيخ هذه المبادئ لدى الأجيال الجديدة.