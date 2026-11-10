برتوكول تعاون بين محافظة الإسكندرية والأكاديمية العربية

وقّع المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، لتقديم الخدمات الاستشارية والهندسية للمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن هذا البروتوكول يأتي استمراراً لمسيرة التعاون الدائم والمثمر بين محافظة الإسكندرية والأكاديمية والكيانات التابعة لها، واستثماراً لما تمتلكه الأكاديمية من كوادر فنية وعلمية متخصصة وخبرات استشارية رفيعة المستوى في شتى المجالات الهندسية، وذلك دعماً لحركة التنمية الكبرى التي تشهدها عروس البحر المتوسط.

وأضاف عطية، أن التعاون مع بيت خبرة عريق مثل الأكاديمية يعزز من كفاءة التخطيط والتنفيذ للمشروعات الخدمية والقومية، ويضمن تطبيق أحدث المعايير الهندسية والفنية، فضلاً عن تقديم حلول علمية مبتكرة تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار الأكاديمية بكافة كوادرها المتخصصة وخبراتها العلمية والبحثية لا تدخر جهداً في وضع كافة إمكاناتها لدعم المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة، وتقديم أفضل المستويات الاستشارية والهندسية التي تخدم أهالي الإسكندرية وتدعم مسيرة التطور العمراني والحضاري للمدينة.

ويتضمن البروتوكول قيام الأكاديمية العربية بتقديم الخدمات الاستشارية وتشمل أعمال المراجعة للمشروعات المختلفة التي يتم التعاقد عليها بنظام التصميم والتنفيذ، وتقديم تقارير الملاحظات على مرحلتين “مبدئي ونهائي”، وأعمال التصميم وإعداد مستندات الطرح والمشروعات ومراجعة العروض.

ويشمل البرتوكول إعداد الأكاديمية العربية التقارير الفنية للمشروعات، والإشراف الدوري على التنفيذ من خلال الزيارات، واعتماد البرامج الزمنية، فضلاً عن إعداد أبحاث وتقارير التربة والأساسات والجسات والاختبارات المعملية وتوصيات التأسيس.



