قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتقال أحد كبار أفراد الجيش الأمريكي في بريطانيا للاشتباه بتجسسه لصالح روسيا
تضُم 8 محافظات.. ما هي اختصاصات اللجنة العليا لإدارة سواحل المتوسط؟
بعد 4 أيام من اختفائه.. العثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت
عقب إحالته للتحقيق.. محمد فاروق يعتذر للشعب المصري عن خطأ حلقة «البريمو» ويعزي أسر الضحايا
برعاية سيراميكا كليوباترا والنائب محمد أبو العينين.. إطلاق مسابقة معمارية كبرى لتصميم بوابة الشيخ زايد
هبوط محلي وعالمي.. سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الثلاثاء
أحمد موسى: يجب ملاحقة الإخوان قضائيا على مستوى العالم وأمتلك أرشيفا يوثق مخططاتهم
مقتل زعيم خلية مسلحة تابعة للنظام السوري السابق وإصابة أحد أفرادها في طرطوس
عمال الدليفري يودعون مخاطر الشارع.. تحركات جديدة لتأمين مستقبلهم
وزير خارجية فرنسا: خطر استئناف الضربات العسكرية في الشرق الأوسط والتصعيد لم يُستبعد تمامًا
كائن بحري عملاق يثير الرعب والدهشة.. هل ظهر الحوت الأزرق في مياه مصر؟
جينك البلجيكي يقيل ييس توروب بعد 4 أشهر فقط بسبب سوء النتائج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

برتوكول تعاون بين محافظة الإسكندرية والأكاديمية العربية

برتوكول تعاون بين محافظة الإسكندرية والأكاديمية العربية
برتوكول تعاون بين محافظة الإسكندرية والأكاديمية العربية
أحمد بسيوني

وقّع المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، لتقديم الخدمات الاستشارية والهندسية للمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن هذا البروتوكول يأتي استمراراً لمسيرة التعاون الدائم والمثمر بين محافظة الإسكندرية والأكاديمية والكيانات التابعة لها، واستثماراً لما تمتلكه الأكاديمية من كوادر فنية وعلمية متخصصة وخبرات استشارية رفيعة المستوى في شتى المجالات الهندسية، وذلك دعماً لحركة التنمية الكبرى التي تشهدها عروس البحر المتوسط.

وأضاف عطية، أن التعاون مع بيت خبرة عريق مثل الأكاديمية يعزز من كفاءة التخطيط والتنفيذ للمشروعات الخدمية والقومية، ويضمن تطبيق أحدث المعايير الهندسية والفنية، فضلاً عن تقديم حلول علمية مبتكرة تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار الأكاديمية بكافة كوادرها المتخصصة وخبراتها العلمية والبحثية لا تدخر جهداً في وضع كافة إمكاناتها لدعم المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة، وتقديم أفضل المستويات الاستشارية والهندسية التي تخدم أهالي الإسكندرية وتدعم مسيرة التطور العمراني والحضاري للمدينة.

ويتضمن البروتوكول قيام الأكاديمية العربية بتقديم الخدمات الاستشارية وتشمل أعمال المراجعة للمشروعات المختلفة التي يتم التعاقد عليها بنظام التصميم والتنفيذ، وتقديم تقارير الملاحظات على مرحلتين “مبدئي ونهائي”، وأعمال التصميم وإعداد مستندات الطرح والمشروعات ومراجعة العروض.

ويشمل البرتوكول إعداد الأكاديمية العربية التقارير الفنية للمشروعات، والإشراف الدوري على التنفيذ من خلال الزيارات، واعتماد البرامج الزمنية، فضلاً عن إعداد أبحاث وتقارير التربة والأساسات والجسات والاختبارات المعملية وتوصيات التأسيس.


 

الإسكندرية محافظة مكتبة الأكاديمية العربية النقل البحري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية

هل الخميس 12 نوفمبر إجازة رسمية؟.. موعد أقرب عطلة مقبلة

حالة الطقس

جهزوا الجواكيت.. أجواء باردة وشبورة كثيفة وأمطار.. إليك تفاصيل الطقس

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

محمد صلاح وعلي ماهر

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي

سفيان بن جديدة

موقف حاسم من الإدارة.. هل يرحل سفيان بن جديدة عن الأهلي في يناير؟

جاسم محمد البداوي

تحرك عسكري خليجي جديد.. 6 دول تتفق على إنشاء قيادة متقدمة لتعزيز الدفاع المشترك

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية.. سر التماسك والطعم المميز

أرشيفية

نقل 63 طالباً إلى المستشفى بعد حريق بمدرسة دينية في بنجلاديش

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية

المتهمين

القبض على شخصين يروجان المخدرات بمدينة نصر

المتهمون

عنّف ابنتهم بالمدرسة.. القبض على المتهمين بالتعدي على مدرس بالشوم في المنيا

بالصور

أسباب تأخر الكلام عند الأطفال.. تعرف على أبرز العلامات والطرق الفعالة لتنمية الحصيلة اللغوية

تأخر الكلام عند الأطفال
تأخر الكلام عند الأطفال
تأخر الكلام عند الأطفال

مفاجأة عن ألزهايمر.. المرض قد يترك إشارات مبكرة في حركة جسمك

ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط
ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط
ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط

في أحدث ظهور لها.. مي عز الدين تبرز رشاقتها بإطلالة رياضية

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

علاقة خفية بين الكوليسترول والصدفية.. مكمّل غذائي قد يغير طريقة العلاج

ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

المزيد