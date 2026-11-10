وزير الاستثمار يبحث مع "ستاندرد بنك" سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وزيادة الصادرات المصرية إلى إفريقيا

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد حرص مصر على تعزيز التكامل التجاري مع الدول الإفريقية خاصة جنوب إفريقيا، وزيادة التبادل التجاري من خلال الاستفادة من القدرات الإنتاجية والتصديرية للبلدين، مشيرا إلى أهمية تطوير منظومة النقل والربط الملاحي لخفض تكاليف التجارة، وتعزيز دور المؤسسات المصرفية في توفير التمويل التجاري وربط الشركات المصرية بشركاء في القارة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار مع سيم تشابالالا الرئيس التنفيذي لمجموعة "ستاندرد بنك"؛ لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، وذلك على هامش مشاركته في قمة الأعمال B20 USA 2026 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال فريد "إن مصر تستهدف تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الإفريقية، ودعم توسع الشركات المصرية في قطاعات التشييد والاتصالات والصناعات الدوائية، بما يسهم في زيادة الصادرات وتنويع الأسواق التصديرية"، مستعرضا الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وفي مقدمتها الطرح المرتقب لشركة مصر لتأمينات الحياة.

من جانبه.. أعرب سيم تشابالالا عن اهتمام مجموعة "ستاندرد بنك" بتعزيز أنشطتها في مصر، والاستفادة من مكتبها التمثيلي بالقاهرة لدعم التجارة والاستثمار مع الدول الإفريقية، مشيرا إلى انتشار المجموعة في 21 دولة إفريقية، وما تمتلكه من خبرات في تمويل التجارة وتيسير الشراكات بين الشركات.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتعاون لدعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الإفريقية، وتعزيز حركة التجارة والاستثمار، والاستفادة من شبكة العلاقات المصرفية والتجارية الواسعة للمجموعة في القارة.