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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار: فرص واعدة للتعاون في مشروعات الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الاجتماع
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الاجتماع
علياء فوزى

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع  جاد علاون، الشريك الإداري والرئيس الإقليمي للشرق الأوسط بشركة Brookfield Asset Management،  دولا سويميمو، العضو المنتدب والرئيس المشارك لمنطقة الشرق الأوسط بمجموعة علاقات المستثمرين العالمية بالشركة، وذلك على هامش مشاركته في قمة الأعمال B20 USA 2026 بواشنطن، لبحث فرص توسيع استثمارات الشركة في السوق المصرية، خاصة بقطاعات الخدمات المالية والسياحة والصناعات الدوائية والطاقة والبنية التحتية.

واستعرض الوزير الفرص الاستثمارية في إطار برنامج الطروحات الحكومية، وفي مقدمتها الطرح المرتقب لشركة مصر لتأمينات الحياة، وما شهدته من تطوير في الحوكمة والإدارة والرقمنة. كما تناول خطط إعادة هيكلة الشركات الحكومية ونقل عدد من الشركات القابضة إلى صندوق مصر السيادي، بما يتيح فرصًا جديدة للشراكة مع المؤسسات الاستثمارية الدولية.

كما استعرض فرص الاستثمار في قطاع السياحة والضيافة وزيادة الطاقة الفندقية، والاستفادة من الأصول والأراضي المتاحة والرخصة الذهبية لتيسير تنفيذ المشروعات، إلى جانب تطوير الشركات الدوائية وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، والاستفادة من خبرات Brookfield في إعادة الهيكلة وتطوير الأصول.

مشروعات الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء 

وتناول الاجتماع فرص التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء وتوفير الطاقة لمراكز البيانات، فضلًا عن فرص الاستثمار في البنية التحتية والمشروعات الصناعية واللوجستية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 وأكد الوزير استعداد الوزارة للتنسيق مع الجهات المعنية لعرض الفرص الاستثمارية وتيسير دراسة المشروعات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبهم، استعرض مسؤولو Brookfield توسع أنشطة الشركة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تدير استثمارات تتجاوز 20 مليار دولار بالمنطقة، إلى جانب إطلاق صندوق استثمار إقليمي للأسهم الخاصة بقيمة 2.1 مليار دولار، مؤكدين اهتمام الشركة بدراسة فرص الاستثمار في مصر، خاصة في قطاعات التأمين والصناعات الدوائية والطاقة المتجددة والبنية التحتية، والاستفادة من خبراتها في تطوير الشركات والمشروعات تمهيدًا لتوسيع قاعدة المستثمرين فيها.

وزير الاستثمار صندوق استثمار إقليمي منطقة الشرق الأوسط الفرص الاستثمارية تخزين الكهرباء

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