الاستثمار: نستهدف تعزيز حضور الشركات المصرية في أسواق المال العالمية

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع ممثلي مجموعة Morgan Stanley، على هامش مشاركته في قمة الأعمال B20 USA 2026 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لبحث تعزيز التعاون في مجالات أسواق المال والطروحات الدولية وتطوير أدوات التمويل المبتكرة، والاستفادة من خبرات المجموعة في دعم الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

وأكد الوزير أهمية الاستفادة من خبرات المؤسسات المالية الدولية في تطوير حلول تمويلية مبتكرة تعتمد على التدفقات النقدية المستقبلية، خاصة في قطاعات البترول والغاز والسياحة، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل وتعظيم الاستفادة من الموارد الدولارية.

كما تناول الاجتماع فرص التعاون في تطوير الهياكل المالية والاستثمارية للشركات المملوكة للدولة، ورفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد منها، والاستفادة من الخبرات الدولية في إعداد وتنفيذ معاملات استثمارية تسهم في تعزيز تنافسية هذه الشركات وجاذبيتها للمستثمرين.

توسيع مشاركة القطاع الخاص

وقال الدكتور محمد فريد إن هذه التوجهات تأتي في إطار جهود الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتنشيط أسواق المال، مؤكدًا أهمية تنفيذ طروحات ومعاملات استثمارية كبرى تعكس الفرص المتاحة في الاقتصاد المصري، وتسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

من جانبهم، أعرب ممثلو Morgan Stanley عن اهتمامهم بدراسة فرص التعاون المطروحة، وبحث تقديم مقترحات فنية ومالية بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية خلال الفترة المقبلة.