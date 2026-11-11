استدعاء لاعب من تركيا إلى منتخب إسكتلندا

بعد أكثر من سبع سنوات على آخر مباراة خاضها بقميص المنتخب الإسكتلندي، تلقى المدافع ديفيد بيتس استدعاءً للانضمام إلى المنتخب يوم الأربعاء، وذلك عقب تألقه مع نادٍ يلعب في منطقة ذات أغلبية كردية بتركيا.

ويشارك بيتس، البالغ من العمر 30 عاماً، بشكل أساسي في جميع مباريات فريقه "أميد سبور" -الذي ينافس على اللقب- خلال موسمه الأول في دوري الدرجة الأولى التركي.

وكان فريق "أميد سبور"، القادم من مدينة ديار بكر الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر (60 ميلاً) من الحدود السورية، يملك فرصة لاعتلاء صدارة الدوري الممتاز في الجولة الماضية، لكنه خسر بنتيجة 4-3 أمام المتصدر "جلطة سراي".

وأعلن الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم انضمام بيتس إلى قائمة المنتخب لمواجهة مقدونيا الشمالية على أرضه يوم الجمعة، وسويسرا خارج الديار يوم الاثنين، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، ليحل محل قلب الدفاع لويس بينكس الذي يعاني من إصابة.

يُذكر أن بيتس خاض آخر مباراة له مع اسكتلندا -من أصل أربع مباريات دولية في مسيرته- في مارس 2019، ومنذ ذلك الحين، لم يُستدعَ سوى مرة واحدة فقط في وقت لاحق من عام 2019، وذلك خلال فترة تولي ستيف كلارك تدريب المنتخب، التي استمرت سبع سنوات وانتهت عقب المشاركة في كأس العالم في يونيو الماضي.