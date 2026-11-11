مبابي يغيب عن مواجهة فرنسا وإيطاليا وزيدان يستدعي نجم باريس سان جيرمان

غاب كيليان مبابي عن التدريبات يوم الأربعاء، وقرر مدرب المنتخب الفرنسي زين الدين زيدان استدعاء مهاجم باريس سان جيرمان، سيني مايولو، للمرة الأولى، وذلك قبيل مواجهة إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الرياضية أن مبابي يعاني من مشكلة في عضلة الفخذ الخلفية، ولن يشارك في المباراة المقررة يوم الخميس في ميلانو، لكنه قد يكون متاحاً للمشاركة أمام تركيا يوم الأحد في بوردو.

وكان مايولو، البالغ من العمر 20 عاماً، يتواجد بالفعل في معسكر "كليرفونتين" التدريبي مع منتخب تحت 21 عاماً، وسيسافر في وقت لاحق من يوم الأربعاء إلى ميلانو.

انضمام لاعب باريس

وينضم مايولو إلى وجه جديد آخر يبلغ من العمر 20 عاماً، وهو مهاجم بورنموث إيلي جونيور كروبي، الذي حل محل ماركوس تورام؛ حيث يعاني مهاجم إنتر ميلان هو الآخر من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية.

يُذكر أن المنتخب الفرنسي يتصدر مجموعته في دوري الأمم الأوروبية، وسيتأهل إلى ربع النهائي المقرر في مارس المقبل في حال فوزه على إيطاليا في ملعب "سان سيرو".