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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استعدادات مكثفة لافتتاح المرحلة الأولى لمشروع المجمع الطبي الجامعي بحلوان

جامعة العاصمة
جامعة العاصمة
حسام الفقي

في إطار المتابعة المستمرة لأحد أهم المشروعات الاستراتيجية بجامعة العاصمة، عقد  الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، اجتماعًا مع مسؤولي شركة وادي النيل، لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروع المجمع الطبي الجامعي، والوقوف على معدلات الإنجاز وموقف الأعمال الجاري تنفيذها، مع التأكيد على تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من المرحلة الأولى وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيدًا لافتتاحها في ديسمبر المقبل.

جاء الاجتماع بحضور اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، والأستاذ الدكتور ياسر لطفي، المشرف على مركز الاستشارات بالجامعة، والأستاذ الدكتور جودة غانم، استشاري المشروع، والمهندس محمد أبو العلا، مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بالجامعة، وعدد من مهندسي الإدارة القائمين على متابعة الأعمال، والمهندس عصام فريد، ممثل الشركة المنفذة، إلى جانب ممثلي الشركات المنفذة للأعمال التخصصية بالمشروع، والسادة الأساتذة الاستشاريين بالشركة المنفذة، وممثلي الاستشاريين المشرفين على المشروع.

وأكد رئيس الجامعة أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية بالمشروع، والعمل بأقصى طاقة تنفيذية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في مختلف الأعمال، بما يضمن خروج المشروع بالصورة التي تليق بمكانة الجامعة وحجم الخدمات الطبية المنتظر أن يقدمها.

ويُعد المجمع الطبي نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية والتعليم الطبي، حيث يستهدف الوصول إلى طاقة استيعابية تبلغ 1600 سرير، وتقديم خدماته لأكثر من 8 ملايين مواطن من مناطق جنوب القاهرة وشمال الصعيد وشرق الجيزة، من خلال منظومة طبية متكاملة تضم مختلف التخصصات والأقسام العلاجية، مع اهتمام خاص بالخدمات الطبية المتخصصة، وفي مقدمتها علاج الأورام والعلاج الإشعاعي.

ولا تقتصر أهمية المشروع على تقديم الخدمات العلاجية، بل يمتد دوره ليكون صرحًا تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا متكاملًا، يدعم إعداد الكوادر الطبية المؤهلة، ويوفر بيئة تطبيقية حديثة لطلاب الكليات الطبية والصحية بجامعة العاصمة وجامعة حلوان الأهلية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص إدارة جامعة العاصمة على المتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ المشروع، وتذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل، انطلاقًا من رؤية الجامعة بأن المجمع الطبي يمثل استثمارًا استراتيجيًا في صحة الإنسان، ودعامة أساسية لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

بجامعة العاصمة مشروع المجمع الطبي الجامعي المجمع الطبي الجامعي

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