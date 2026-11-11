رغم الفوز على ليفربول.. رحيل مدرب فنربخشة

غادر ديرك كاوت نادي فنربخشة اليوم الأربعاء، بعد أسبوع واحد من قيادته للفريق -بصفته مدرباً مؤقتاً- لتحقيق الفوز على ناديه السابق ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وتولى المهاجم الهولندي السابق مسؤولية الفريق في تلك المباراة التي انتهت بالفوز 3-2 في إسطنبول، رغم أن النادي كان قد توصل بالفعل إلى اتفاق مع إمري بيلوز أوغلو لتولي المهمة.

وكان كاوت عاد في يوليو الماضي إلى فنربخشة -الذي لعب في صفوفه بين عامي 2012 و2015- ليعمل مساعداً للمدرب إسماعيل كارتال، الذي استقال من منصبه الشهر الماضي.

وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أعلن فيه النادي عن رحيل كاوت، ذكر فنربخشة: "نشكرك من أعماق قلوبنا على كل ما قدمته لهذه الألوان. نودعك اليوم، لكن مكانتك في هذه العائلة الكبيرة ستظل ثابتة لا تتغير".

مدرب فنربخشة الجديد

ويتولى إمري بيلوز أوغلو، القائد السابق للفريق، قيادة النادي الذي يحتل حالياً المركز السادس في الدوري التركي، والمركز التاسع عشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا الذي يضم 36 فريقاً.

وسيواجه فنربخشة في مباراته القادمة ضمن دوري أبطال أوروبا فريق شاختار دونيتسك، وذلك في لندن يوم 25 نوفمبر.