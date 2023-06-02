على شكل صدفة.. 5 من أفضل الهواتف القابلة للطي في 2023

كشفت شركة موتورولا، أمس، عن سلسلة الهواتف القابلة للطي Razr 40، وهي تعتبر من أحدث الأجهزة التي يتم الإعلان عنها في فئة الهواتف الذكية القابلة للطي بتصميم صدفي الشكل، وهو النهج الذي اتبعته بعض شركات تصنيع الهواتف مؤخرا لإنتاج فئة مختلفة من الهواتف المطوية أفقيا لمنافسة شركة سامسونج الرائدة بهذا المجال.

أفضل الهواتف القابلة للطي بتصميم صدفي لعام 2023

1. هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 4:

يحتوي هاتف Galaxy Z Flip 4، القابل للطي بشكل أفقي على شاشتين واحدة أصغر على ظهر الجهاز بقياس 1.9 بوصة من نوع Super AMOLED، تعرض المعلومات الأساسية عند طي الهاتف، وشاشة داخلية بقياس 6.7 بوصة عند فتحها، مع لوحة مرنة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، تدعم معدل تحديث 120 هرتز.

ويتم تشغيل هاتف Galaxy Z Flip 4، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 + Gen 1، ويحزم بطارية بقوة 3700 مللي أمبير، مع كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل، ويتوفر الهاتف حاليا مقابل سعر حوالى 27000 جنيه مصري، للنسخة بسعة 8 + 128 جيجابايت.

Galaxy Z Flip 4

2. هاتف هواوي Huawei Pocket S:



يتميز هاتف هواوي Huawei Pocket S، بشاشة داخلية مرنة بقياس 6.9 بوصة، من نوع OLED، وبدقة 2790 × 1188 بكسل، تدعم معدل تحديث قدره 120 هرتز، وشاشة ثانوية بقياس 1.4 بوصة، من نوع OLED وبدقة 340×340 بكسل.

ويعمل هاتف هواوي Huawei Pocket S، بمعالج ثماني النوى من نوع Snapdragon 778G، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 40 + 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 10.7 ميجابكسل، ويحزم بطارية بقوة 4000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 40 وات، ويتوفر الهاتف مقابل سعر حوالى 26999 جنيه مصري.

Huawei Pocket S

3. هاتف موتورولا Motorola Razr 40 Ultra:

يأتي هاتف موتورولا Razr 40 Ultra مزودا بشاشة من نوع pOLED بقياس 6.79 بوصة، بدقة FHD +، تدعم معدل تحديث مرتفع يبلغ 165 هرتز في الثانية، وذروة سطوع يبلغ 1400 شمعة، ودعم HDR10 +.

ويتميز بشاشة ثانوية كبيرة على اللوحة الخلفية، يبلغ حجمها 3.6 بوصة وتمتد نحو مستشعرات الكاميرا ووحدة فلاش LED، وتتميز الشاشة الثانوية بلوحة pOLED مع معدل تحديث 144 هرتز في الثانية، و محمية بواسطة زجاج من نوع Gorilla Glass 7.

ويحتوي هاتف موتورولا Razr 40 Ultra على كاميرا مزدوجة بدقة 12 + 13 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، ويعمل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8+ Gen 1، ويأتي مقترنا مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 512 جيجابايت للتخزين الداخلي.

ويحتوى على بطارية تبلغ قوتها 3800 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 33 وات، من ناحية البرامج، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13، ويتوفر هاتف موتورولا Razr 40 Ultra في الصين مقابل سعر يبدأ من 801 دولار أمريكي (أي ما يعادل 24 ألف و750 جنيه مصري)، لمتغير بسعة 8 رام + 256 جيجابايت.

موتورولا Razr 40 Ultra

4. هاتف أوبو Find N2 Flip:

يتميز هاتف أوبو Oppo Find N2 Flip، بشاشة داخلية مرنة من نوع AMOLED، بدقة FULL HD +، يبلغ قياسها عند فتح الهاتف 6.8 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، إلى جانب شاشة خارجية بقياس 3.26 بوصة، وتعمل بدقة 720 × 382 بكسل، تستخدم لعرض الإشعارات والهاتف مقفل كما يمكن أن تستخدم بمثابة عدسة للكاميرا الخلفية.

ويحتوي هاتف Oppo Find N2 Flip، على بطارية بقوة 4300 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشاحن السريع بقدرة 44 وات، ويعمل الهاتف بواسطة معالج ميدياتك المتطور Dimensity 9000+، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

ويعمل هاتف Find N2 Flip، بنظام التشغيل ColorOS 13 من أوبو، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13، وهو مزود بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 + 8 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، ويتوفر الهاتف مقابل سعر يبدأ من 39999 جنيه مصري.

Oppo Find N2 Flip

5. هاتف فيفو Vivo X Flip:

يحتوى هاتف فيفو الجديد Vivo X Flip على شاشة مرنة قابلة للطي من نوع LTPO AMOLED بقياس 6.74 بوصة، تدعم معدل تحديث 120هرتز، ويحتوى على شاشة خارجية قابلة للطي بقياس 3 بوصات من نوع AMOLED تبلغ دقتها +QHD.

ويعمل هاتف فيفو القابل للطي Vivo X Flip، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1 ويحتوي الجزء الخلفي من الهاتف على كاميرا مزدوجة بدقة 50 + 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويحزم هاتف فيفو Vivo X Flip، بطارية بقوة 4400 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 44 وات، ويتوفر الهاتف مقابل سعر حوالى 26699 جنيه مصري.

