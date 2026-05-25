أخبار التوك شو| أحمد موسى: كنا بنشجع ليفربول عشان محمد صلاح.. وسعاد صالح تحسم الجدل حول الأضحية بالفراخ والديك: النحر لا يكون إلا في الأنعام

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

سعاد صالح تحسم الجدل حول الأضحية بالفراخ والديك: النحر لا يكون إلا في الأنعام

ردّت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف على الجدل المثار بشأن ما يُعرف بفتوى التضحية بالديك أو الدجاج، مؤكدة أن الأضحية لها ضوابط شرعية واضحة، وأنه من المهم تصحيح المفاهيم المتداولة بين المواطنين.

أحمد عز: الالتزام والصرامة سر النجاح في العمل الفني

أكد الفنان أحمد عز أن مصر تمتلك مخرجين كبارًا وأعمالًا سينمائية مهمة، مشيرًا إلى أنه سبق وشارك في أفلام كبيرة خلال مسيرته الفنية.

لمدة 3 أشهر.. خصم 50% على تذاكر المونوريل خلال العطلات الرسمية والمناسبات

قال أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة بمترو الأنفاق والمونوريل، إن المونوريل الموجود في مصر حديث جدًا، "موديل 2026"، وهذا أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا.

فيلم 7 Dogs.. كريم عبد العزيز: عودة قوية إلى الأكشن.. وفخور بمشاركة نجوم عالميين

أعرب الفنان كريم عبد العزيز عن سعادته بالمشاركة في فيلم 7 Dogs، مؤكدًا أن العمل يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة له، خاصة بعد فترة طويلة من الابتعاد عن أفلام الأكشن.

أحمد موسى عن التشكيك في المونوريل: مستهدفينه ولازم ناخد بالنا

كشف الإعلامي أحمد موسى ، حقيقة المنشورات المتداولة بشأن التشكيك في المورنوريل وإدارته من قبل شركة فرنسية.

الأوقاف: صكوك الأضاحي وصلت إلى 10 آلاف طن.. وتقسيط الأضحية 6 أشهر دون فوائد

أكد أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أن مشروع صكوك الأضاحي انطلق منذ عام 2011، ويواصل نشاطه للعام الحادي عشر على التوالي، مشيرًا إلى أن المشروع نجح حتى الآن في الوصول إلى نحو 10 آلاف طن من اللحوم.

خالد عباس يحسم الجدل: ستاد مصر مطابق للمواصفات العالمية.. ومفاجأة كبرى في انتظار الجمهور

نفى المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العقارية، صحة ما تردد بشأن عدم اعتماد «ستاد مصر» بالعاصمة الإدارية على المستوى الدولي، مؤكدًا أن كل ما يُثار حول عدم مطابقته للمواصفات العالمية مجرد شائعات مغرضة لا تمت للحقيقة بصلة.

السفر غير الضروري.. نصيحة عاجلة من الصحة بسبب الإيبولا

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل جديدة بشأن نصائح الوزارة بتأجيل السفر غير الضروري إلى المناطق المتأثرة بانتشار فيروس الإيبولا.

أحمد موسى: كنا بنشجع ليفربول عشان محمد صلاح

قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن اليوم يمثل محطة فارقة في مسيرة النجم المصري محمد صلاح، بعدما نجح في صناعة تاريخ استثنائي منذ انضمامه إلى ليفربول عام 2017، محققًا العديد من الإنجازات والبطولات التي رسخت مكانته بين كبار نجوم الكرة العالمية.