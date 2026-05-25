قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير البترول الأسبق: مصر تمتلك ثروات معدنية ومحجرية ضخمة
الخارجية الأمريكية تحذر: فشل نووي جديد يفتح الباب أمام تصعيد خطير مع إيران
مدبولي يتوجه إلى السعودية لأداء مناسك الحج
مفاوضات إيران تربك أمريكا وتقلق إسرائيل.. وسط سباق الاتفاق والحرب
تعرف على أعمال يوم التروية في مناسك الحج.. هذا كل ما سيفعله حجاج بيت الله الحرام
رقص خادش للحياء.. القبض على صانعة محتوى في المنتزة بالإسكندرية
وقف الحرب وحل أزمة مضيق هرمز .. هل تنتهي الخلافات بين أمريكا وإيران؟
دعاء يوم التروية 2026.. 5 أدعية لا تفوتها تجلب لك المغفرة وتصرف عنك كل سوء
أول رد رسمي من الكنيسة الأرثوذكسية على أنباء تخفيض صوم الرسل
صن دوانز بطلا لدوري أبطال إفريقيا على حساب الجيش الملكى
المنتخب الوطني يواصل استعداداته لمواجهة روسيا الودية
أحمد سيد زيزو: دوري الأبطال هو عنوان نجاح الأهلي الحقيقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: كنا بنشجع ليفربول عشان محمد صلاح.. وسعاد صالح تحسم الجدل حول الأضحية بالفراخ والديك: النحر لا يكون إلا في الأنعام

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

سعاد صالح تحسم الجدل حول الأضحية بالفراخ والديك: النحر لا يكون إلا في الأنعام
ردّت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف على الجدل المثار بشأن ما يُعرف بفتوى التضحية بالديك أو الدجاج، مؤكدة أن الأضحية لها ضوابط شرعية واضحة، وأنه من المهم تصحيح المفاهيم المتداولة بين المواطنين.

أحمد عز: الالتزام والصرامة سر النجاح في العمل الفني
أكد الفنان أحمد عز أن مصر تمتلك مخرجين كبارًا وأعمالًا سينمائية مهمة، مشيرًا إلى أنه سبق وشارك في أفلام كبيرة خلال مسيرته الفنية.
لمدة 3 أشهر.. خصم 50% على تذاكر المونوريل خلال العطلات الرسمية والمناسبات
قال أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة بمترو الأنفاق والمونوريل، إن المونوريل الموجود في مصر حديث جدًا، "موديل 2026"، وهذا أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا.
فيلم 7 Dogs.. كريم عبد العزيز: عودة قوية إلى الأكشن.. وفخور بمشاركة نجوم عالميين
أعرب الفنان كريم عبد العزيز عن سعادته بالمشاركة في فيلم 7 Dogs، مؤكدًا أن العمل يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة له، خاصة بعد فترة طويلة من الابتعاد عن أفلام الأكشن.

أحمد موسى عن التشكيك في المونوريل: مستهدفينه ولازم ناخد بالنا
كشف الإعلامي أحمد موسى ، حقيقة المنشورات المتداولة بشأن التشكيك في المورنوريل وإدارته من قبل شركة فرنسية.

الأوقاف: صكوك الأضاحي وصلت إلى 10 آلاف طن.. وتقسيط الأضحية 6 أشهر دون فوائد
أكد أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أن مشروع صكوك الأضاحي انطلق منذ عام 2011، ويواصل نشاطه للعام الحادي عشر على التوالي، مشيرًا إلى أن المشروع نجح حتى الآن في الوصول إلى نحو 10 آلاف طن من اللحوم.

خالد عباس يحسم الجدل: ستاد مصر مطابق للمواصفات العالمية.. ومفاجأة كبرى في انتظار الجمهور
نفى المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العقارية، صحة ما تردد بشأن عدم اعتماد «ستاد مصر» بالعاصمة الإدارية على المستوى الدولي، مؤكدًا أن كل ما يُثار حول عدم مطابقته للمواصفات العالمية مجرد شائعات مغرضة لا تمت للحقيقة بصلة.

السفر غير الضروري.. نصيحة عاجلة من الصحة بسبب الإيبولا
كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل جديدة بشأن نصائح الوزارة بتأجيل السفر غير الضروري إلى المناطق المتأثرة بانتشار فيروس الإيبولا.
أحمد موسى: كنا بنشجع ليفربول عشان محمد صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن اليوم يمثل محطة فارقة في مسيرة النجم المصري محمد صلاح، بعدما نجح في صناعة تاريخ استثنائي منذ انضمامه إلى ليفربول عام 2017، محققًا العديد من الإنجازات والبطولات التي رسخت مكانته بين كبار نجوم الكرة العالمية.

الأضحية الأضحية بالفراخ أحمد عز فيلم 7 Dogs أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانونين جديدين.. تفاصيل

سعر الذهب

1300 جنيه| سعر الجنيه الذهب بعد التراجع الكبير وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

المتهمان

القبض على شاب وفتاة ارتكبا أفعالا خادشة للحياء بالطريق العام في القاهرة

كريم فهمي

كريم فهمي يعترف: حطمت منزل والدتي بعد زواجها ونادم على هذا التصرف| تفاصيل

زيادة المعاشات2026

بشرى لـ11.5 مليون مواطن.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسمياً

أسعار الأضاحي 2026

كيلو الخروف والبقري قائم بكام؟.. تعرف على أسعار الأضاحي 2026 اليوم في الأسواق

الأرصاد

تستمر 4 ساعات متصلة.. الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية على القاهرة الكبرى غدًا

ترشيحاتنا

أرشيفية

السعودية وقطر يبحثان خفض التصعيد لتعزيز أمن واستقرار المنطقة

إندونيسيا: افتتاح سفارة مزعومة لـ "أرض الصومال" في القدس المحتلة انتهاك للقانون الدولي

إندونيسيا: افتتاح سفارة مزعومة لأرض الصومال في القدس المحتلة انتهاك للقانون الدولي

أرشيفية

إصابة 3 صيادين في بحر غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلي

بالصور

منصات يختتم دورته العاشرة بإعلان جوائز المسابقة ومنح الإنتاج لعام 2026

يسرا اللوزي من مهرجان منصات للأفلام
يسرا اللوزي من مهرجان منصات للأفلام
يسرا اللوزي من مهرجان منصات للأفلام

نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الثاني لبطولة ‏DC3‎‏ لدريفت السيارات القياسية بمعايير ‏FIA

أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏
أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏
أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏

مدحت صالح ومدحت العدل وعمرو مصطفى في عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم| صور

نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم
نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم
نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم

بحضور وزيرة الثقافة.. افتتاح غرام في الكرنك على مسرح البالون الخميس المقبل

غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك

فيديو

هشام إسماعيل

هشام إسماعيل: الشهرة على السوشيال ميديا لا تصنع ممثلا.. والألش لا يعيش طويلا |تقرير

أبو

«ده وقتنا».. أبو يطرح أغنية جديدة احتفالًا بالخريجين

هند صبري وبلال العربي

هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا

وفاة فتاة

بعد فسخ عقد قرانها .. نهاية مؤلمة لفتاة تهز السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد