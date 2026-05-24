أحمد موسى عن التشكيك في المونوريل: مستهدفينه ولازم ناخد بالنا

كشف الإعلامي أحمد موسى ، حقيقة المنشورات المتداولة بشأن التشكيك في المورنوريل وإدارته من قبل شركة فرنسية.

الشركة المصرية للمترو

وعلق موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع عل قناة صدى البلد، قائلا: «رديت وقلت هذا الكلام غير صحيح، اللي بيديروا حالياً الشركة المصرية للمترو فنيين ومهندسين وعمال مصريين مع الفرنسيين، ما إحنا دربنا ولادنا وشبابنا والمهندسين بتوعنا، ما كان أول حاجة سيادة الرئيس نعمل ده لازم ولادنا ياخدوا الخبرات».

وسيلة مواصلات آمنة

وتابع أحمد موسى: «عادة مابدخلش أعلق على حاجات خارج حسابي يعني، لكن لما بلاقي حاجة إنه فيها أكاذيب أدخل أتكلم أدخل وأرد، وياما ناس عمالين يروجوا شائعات كتيرة جداً، ولقيت ناس كتير دخلوا علقوا بعديا كتير، كلها تعليقات إيجابية طبعاً وبالتالي دعم كتير بيتم لهذا الأمر، والمونوريل من أول ساعة لدلوقتي مستهدف، لكن مابيخليش المصريين بالعكس، المصريين بيروحوا أكتر، ويركبوا المترو أكتر، ويبقا مزدحم أكتر لإنه وسيلة مواصلات آمنة ورخصية وسريعة».

وواصل قائلا: «تروح المونوريل من وإلى العاصمة الجدية أرخص من لو عربيتك أرخص لو وسيلة نقل أخرى أرخص فالمترو أرخص وأوفر وأحسن وأسرع وكل شيء، وبالتالي لازم ناخد بالنا من استهداف أي عمل بيتعمل أهو، مش قالك ستاد العاصمة الفيفا بتقول عليه وقال لك الحقوا كارثة جديدة ستاد العاصمة مش مطابق للمواصفات الدولية، تخيلوا؟».

مباريات مصر في كأس العالم

وبشان مباريات مصر في كأس العالم، واصل أحمد موسى: عايزين نوصل لدور الـ8 في كأس العالم، وليه لأ؟، ما يبقا عندنا طموح يا جماعة، وليه ماعنديش الدور الأول؟، منتخب مصر ومحمد صلاح ومرموش وباقي النجوم بتوعنا ورجالتنا نلعب ونعدي إن شاء الله، فأي شيء يضر كل حاجة بس لازم ترد ولازم توضح ولازم تقول إنه اللي بيحصل ده كله شيء غير حقيقي.».