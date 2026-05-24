أحمد عز: الالتزام والصرامة سر النجاح في العمل الفني

أكد الفنان أحمد عز أن مصر تمتلك مخرجين كبارًا وأعمالًا سينمائية مهمة، مشيرًا إلى أنه سبق وشارك في أفلام كبيرة خلال مسيرته الفنية.

وقال أحمد عز، لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إنه شديد الالتزام والانضباط في عمله، ويميل إلى الصرامة في التفاصيل الفنية؛ حرصًا منه على تقديم أفضل مستوى ممكن أمام الكاميرا وفي مواقع التصوير.

وأضاف أن العمل الفني يعد تجربة مرهقة وشاقة بطبيعته، ويتطلب الكثير من الجهد والاستعداد، مؤكدًا أن أي شخص يقف أمام الكاميرا يجب أن يكون مستعدًا لتحمل مسؤوليات هذا المجال ومتطلباته الدقيقة.