السفر غير الضروري.. نصيحة عاجلة من الصحة بسبب الإيبولا

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل جديدة بشأن نصائح الوزارة بتأجيل السفر غير الضروري إلى المناطق المتأثرة بانتشار فيروس الإيبولا.

وأضاف حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى، مقدم برنامج الحياة اليوم ، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن مصر ما زالت خالية تمامًا من مرض الإيبولا حتى الآن، مشيرا إلى أن مستوى الخطر على المواطنين لا يزال منخفضًا، في ظل المتابعة المستمرة للتطورات الوبائية العالمية.

وتابع أن وزارة الصحة دعت المواطنين الذين يضطرون إلى السفر إلى الالتزام الكامل بالتعليمات والإرشادات الوقائية الصادرة عن السلطات الصحية في الدول المتأثرة، مع ضرورة تجنب الاحتكاك المباشر بالحالات المشتبه بإصابتها أو التعامل مع سوائل الجسم المختلفة.

وأكد أن فيروس الإيبولا ينتقل فقط من خلال التلامس المباشر مع سوائل جسم المصاب، مثل الدم واللعاب والإفرازات، ولا ينتقل عبر الهواء، كما أن الشخص المصاب لا يكون ناقلًا للعدوى قبل ظهور الأعراض عليه.