القبض على ربة منزل سمحت للأطفال بالجلوس خارج نوافذ السيارة قيادتها في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائدة سيارة "ملاكي" بالسماح لبعض الأطفال بالجلوس خارج نوافذ السيارة حال سيرها بأحد الطرق في الجيزة، معرضةً حياتهم والمواطنين للخطر.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدتها (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام)، وبمواجهتها؛ اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه؛ في إطار المزاح، وأن الأطفال الظاهرين بمقطع الفيديو أنجالها وأنجال شقيقتها.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدتها.