الاتحاد السكندري يقبل اعتذار تامر مصطفى عن الاستمرار في تدريب فريق الكرة

وافق مجلس ادارة نادى الاتحاد السكندري، برئاسة محمد أحمد سلامة، رئيس النادي، على قبول اعتذار تامر مصطفى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، عن الاستمرار في مهام عمله.

وتقدم تامر مصطفى باعتذار عن الاستمرار فى مهام عمله كمدير فني لنادي الاتحاد السكندري وذلك عقب مباراة الفريق أمام نادي كهرباء الإسماعيلية والتى انتهت بالتعادل الايجابي.

وقال «سلامة» أن المجلس وافق على قبول الاعتذار وتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء التعاقد بالتراضى فى أجواء من الاحترام والتقدير المتبادل مع توجيه الشكر لتامر مصطفى على ما قدمه من جهد وعطاء خلال الفترة الماضية.

وأكد «سلامة»، أن المجلس فى انعقاد دائم لحين الاستقرار على المدير الفنى الجديد الذى سيقود الفريق على ان يتم الاعلان عنه خلال الساعات القليلة القادمة.