اجتماع حاسم في الاتحاد السكندري لتحديد مصير تامر مصطفى

كشف الإعلامي جمال الغندور عن تحركات عاجلة داخل نادي الاتحاد السكندري، حيث يستعد مجلس الإدارة لعقد اجتماع مهم مع المدير الفني تامر مصطفى، من أجل مناقشة تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، خاصة في مرحلة الهبوط من الدوري.

نتائج مخيبة واستياء إداري

تشهد أروقة النادي حالة من الاستياء الواضح بسبب عدم تحقيق الفريق لأي انتصار منذ انطلاق مرحلة الهبوط، وهو ما أثار قلق الإدارة والجماهير على حد سواء. وجاء التعادل الأخير أمام كهرباء الإسماعيلية ليزيد من حدة الضغوط، بعدما كان يُنتظر تحقيق نتيجة إيجابية تعيد الثقة للفريق.

أسباب التراجع تحت المجهر

يسعى مجلس الإدارة خلال الاجتماع المرتقب إلى الاستماع لرؤية المدير الفني حول أسباب تراجع الأداء والنتائج، سواء على المستوى الفني أو البدني أو حتى النفسي للاعبين. كما سيتم مناقشة خطط الجهاز الفني لتصحيح المسار في المباريات المقبلة، خاصة مع ضيق الوقت وحساسية المرحلة.

مستقبل تامر مصطفى على المحك

بحسب ما أشار إليه جمال الغندور في برنامجه “ستاد المحور”، فإن هذا الاجتماع سيكون حاسماً في تحديد مصير تامر مصطفى مع الفريق. فالإدارة تدرس جميع السيناريوهات، سواء الإبقاء على المدرب ومنحه فرصة جديدة، أو اتخاذ قرار بالتغيير في حال عدم وجود حلول واضحة للأزمة.

مرحلة حاسمة تنتظر الاتحاد السكندري

يدخل الاتحاد السكندري مرحلة دقيقة تتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف، من أجل تفادي الهبوط وتحقيق نتائج إيجابية في الجولات المقبلة. وتبقى قرارات الإدارة خلال الساعات القادمة مؤثرة بشكل كبير على مستقبل الفريق في الموسم الحالي