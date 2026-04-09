التعادل 1-1 يحسم مواجهة الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية بالدوري

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة فريقي الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية، ضمن منافسات المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

وافتتح الاتحاد التسجيل عن طريق جون إيبوكا في الدقيقة 47، بينما تعادل لكهرباء الإسماعيلية اللاعب علي سليمان في الدقيقة 58 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع الاتحاد رصيده للنقطة 23 ليحتل المركز التاسع في مجموعة الهبوط، بينما رفع كهرباء الإسماعيلية رصيده للنقطة 19 ليحتل المركز الـ11.

تشكيل الاتحاد

أعلن تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري، التشكيل الرسمي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية، ضمن منافسات المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى:

محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع:

كريم الديب، مصطفى إبراهيم، محمود علاء، عبد الرحمن بودي، عبد الرحمن جودة

خط الوسط:

سيفوري إيزاك، محمد توني، عبد الرحمن مجدي، أفشة.

خط الهجوم:

جون إيبوكا

وجلس على مقاعد بدلاء الاتحاد السكندري كل من:

صبحي سليمان، محمود شبانة، فادي فريد ،يسري وحيد، كناريا، عبد الغني محمد، أبو بكر اليادي، محمود عماد، مابولولو.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية

أعلن رضا شحاتة، المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية، تشكيل فريقه الرسمي، لمواجهة نادي الاتحاد السكندري، في مسابقة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025-2026.

حراسة المرمى: علي الجابري

خط الدفاع: كريم يحيى - إبراهيم عوض - بنجامين روميو - محمد سعيد جهينة

خط الوسط: سيرجي أكا - جوزيف جوناثان - سيف العجوز - عبد الفتاح شتا

خط الهجوم: مصطفى كشري - عمر السعيد

على مقاعد البدلاء: عصام الفيومي - سيف الخشاب - أحمد حمزاوي - عبد الله مارادونا - علي سليمان - محمد فاروق - محمد هجرس - محمد شيكا - حسن الشاذلي.