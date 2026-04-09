مجتبى خامنئي: إيران ستنقل إدارة مضيق هرمز إلى مرحلة جديدة.. وشعبنا انتصر
حادثة صادمة.. غضب واسع في السودان بعد نبش قبر الشيخ محمد أحمد الفكي
العبور مقابل العملات المشفرة.. كيف يمكن لـ إيران تحصيل رسوم مضيق هرمز بالبيتكوين؟
بعد سريان قرار وقف إطلاق النار.. الذهب يستقر عند 7220 جنيهًا
الهلال الأحمر: 160 قافلة مساعدات ضمن قوافل زاد العزة من مصر إلى غزة
ترامب : متفائل باقتراب اتفاق السلام مع إيران
سعر الدولار اليوم في مصر 9 أبريل 2026.. تراجع بالبنوك
الزراعة تشن حملات تفتيشية موسعة لمنع نحر البتلو لحماية الثروة الحيوانية
بعد سريان قرار وقف إطلاق النار.. سعر العملات العربية مساء اليوم.. الريال السعودي والدينار الكويتي في البنوك
إرسال عينة المخدرات المضبوطة مع صانعة محتوى بالجيزة للمعمل الجنائي
سلسلة زلازل المحيط الأطلسي تثير ذعر الولايات المتحدة.. ماذا سيحدث؟
شمال إسرائيل تحت النار .. المقاومة اللبنانية تقصف دولة الاحتلال بـ 60 صاروخًا
رياضة

التعادل 1-1 يحسم مواجهة الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية بالدوري

إسلام مقلد

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة فريقي الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية، ضمن منافسات المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

وافتتح الاتحاد التسجيل عن طريق جون إيبوكا في الدقيقة 47، بينما تعادل لكهرباء الإسماعيلية اللاعب علي سليمان في الدقيقة 58 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع الاتحاد رصيده للنقطة 23 ليحتل المركز التاسع في مجموعة الهبوط، بينما رفع كهرباء الإسماعيلية رصيده للنقطة 19 ليحتل المركز الـ11.

تشكيل الاتحاد

أعلن تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري، التشكيل الرسمي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية، ضمن منافسات المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى:

محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع:

كريم الديب، مصطفى إبراهيم، محمود علاء، عبد الرحمن بودي، عبد الرحمن جودة

خط الوسط:

سيفوري إيزاك، محمد توني، عبد الرحمن مجدي، أفشة.

خط الهجوم:

جون إيبوكا

وجلس على مقاعد بدلاء الاتحاد السكندري كل من:

صبحي سليمان، محمود شبانة، فادي فريد ،يسري وحيد، كناريا، عبد الغني محمد، أبو بكر اليادي، محمود عماد، مابولولو.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية

أعلن رضا شحاتة، المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية، تشكيل فريقه الرسمي، لمواجهة نادي الاتحاد السكندري، في مسابقة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025-2026.

حراسة المرمى: علي الجابري

خط الدفاع: كريم يحيى - إبراهيم عوض - بنجامين روميو - محمد سعيد جهينة

خط الوسط: سيرجي أكا - جوزيف جوناثان - سيف العجوز - عبد الفتاح شتا

خط الهجوم: مصطفى كشري - عمر السعيد

على مقاعد البدلاء: عصام الفيومي - سيف الخشاب - أحمد حمزاوي - عبد الله مارادونا - علي سليمان - محمد فاروق - محمد هجرس - محمد شيكا - حسن الشاذلي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

سعر الذهب

800 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

وزير التربية والتعليم

حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

ميدو

12 أبريل .. نظر تجديد حبس نجل ميدو في حيازة المخدرات

اجتماع الوزراء

رئيس الوزراء: تعديل مواعيد غلق المحلات لتمتد للساعة 11 مساء حتى يوم 27 أبريل

مواعيد جديدة لغلق المحلات بقرار حكومي بعد تراجع أسعار النفط

مش هتقفل 9 مساء.. مواعيد جديدة لغلق المحلات بقرار حكومي بعد تراجع أسعار النفط

ترشيحاتنا

صيغ الصلاة على النبي

أفضل صيغ الصلاة على النبي وفضائلها وأوقاتها.. رددها تقضي الحوائج المستحيلة

صوم المريض

حكم الصلاة والصوم للمريض مرضًا يؤثر على قدرته وحركته .. الإفتاء توضح

دعاء تيسير الزواج

دعاء تيسير الزواج .. رددي 8 كلمات تغيّر حالك وشاهدي الفرج السريع

بالصور

بالباباغنوج .. طريقة مميزة لعمل الرنجة فى شم النسيم

طريقة عمل سلطة الرنجة بالبابا غنوج
طريقة عمل سلطة الرنجة بالبابا غنوج
طريقة عمل سلطة الرنجة بالبابا غنوج

السمنة تسبب أنواعاً أخطر أنواع السرطان.. احرص على فقدان الوزن

السمنة ثاني أكبر سبب للإصابة بالسرطان
السمنة ثاني أكبر سبب للإصابة بالسرطان
السمنة ثاني أكبر سبب للإصابة بالسرطان

العاشر من رمضان يرفع درجة الاستعداد بحديقة الكفراوي لاستقبال المحتفلين بشم النسيم | صور

حديقة الكفراوي
حديقة الكفراوي
حديقة الكفراوي

انقطاع النفس أثناء النوم يزيد خطر النوبات القلبية والوفاة بنسبة 71%

انقطاع النفس أثناء النوم
انقطاع النفس أثناء النوم
انقطاع النفس أثناء النوم

فيديو

حمادة هلال

مقدرش أبعد عن الفن.. حمادة هلال يكشف موقفه من حذف أغانيه بعد وفاته

واقعة كوبري المظلات

حادث غامض أعلى كوبري بشبرا .. والداخلية تحسم الجدل

واقعة قاصرات المنوفية

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد