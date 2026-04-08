الاتحاد السكندري يمنح تامر مصطفى فرصة جديدة قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية

كشف الإعلامي جمال الغندور من مصدر بنادي الاتحاد السكندري، أن مجلس إدارة النادي منح المدرب تامر مصطفى فرصة جديدة قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية في الجولة الثالثة من مرحلة الهبوط بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد خلال برنامجه ستاد المحور، أن مجلس إدارة النادي تحدث مع تامر مصطفى على ضرورة الفوز بالمواجهة المقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية وتعديل نتائج الفريق والابتعاد عن مناطق الهبوط.

واختتم، مجلس الإدارة رفض الحديث مع المدرب عن رحيله، ولكن حال تلقى الهزيمة أو حقق نتيجة سلبية أمام الكهرباء سيكون هناك اتجاه لرحيله.