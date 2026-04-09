تشكيل كهرباء الإسماعيلية لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

أعلن رضا شحاتة، المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية، تشكيل فريقه الرسمي، استعدادًا لمواجهة نادي الاتحاد السكندري، في مسابقة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025-2026.

ويواجه كهرباء الإسماعيلية نظيره الاتحاد السكندري، في المواجهة التي ستقام على ملعب «الإسماعيلية»، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الهبوط بالدوري الممتاز.

حراسة المرمى: علي الجابري

خط الدفاع: كريم يحيى - إبراهيم عوض - بنجامين روميو - محمد سعيد جهينة

خط الوسط: سيرجي أكا - جوزيف جوناثان - سيف العجوز - عبد الفتاح شتا

خط الهجوم: مصطفى كشري - عمر السعيد

على مقاعد البدلاء: عصام الفيومي - سيف الخشاب - أحمد حمزاوي - عبد الله مارادونا - علي سليمان - محمد فاروق - محمد هجرس - محمد شيكا - حسن الشاذلي.

يحتل فريق كهرباء الإسماعيلية في المركز الثاني عشرة بجدول ترتيب الدوري الممتاز بواقع 18 نقطة، بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.