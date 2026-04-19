الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أمجد بدوي: تنظيم بطولة كأس العالم لسلاح الشيش تم على أعلى مستوى والتحكيم مشرف

أمجد بدوي
أمجد بدوي
محمد سمير

أكد أمجد بدوي رئيس لجنة الحكام ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش، التي تستضيفها مصر على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 16 إلى 19 أبريل الجاري، أن البطولة شهدت تنظيما مميزا يعكس الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها مصر في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

وقال أمجد بدوي، إن مستوى التنظيم جاء على أعلى مستوى، مشيدا بالبنية التحتية والإمكانات المتوفرة، والتي ساهمت في خروج البطولة بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر الدولية.

وأشار إلى أن البطولة شهدت مشاركة 24 حكما، بواقع 16 حكما من الاتحاد الدولي و8 حكام مصريين، مؤكدًا أن عملية اختيار الحكام تمت بعناية شديدة لضمان أعلى مستوى من الكفاءة، خاصة في ظل قوة البطولة وتصنيفها العالمي المرتفع، وهو ما انعكس على الأداء التحكيمي الذي جاء خاليًا من الأزمات.

وأضاف، أن الاعتراضات على القرارات التحكيمية أمر طبيعي في أي بطولة، إلا أن نسبتها في هذه البطولة كانت محدودة للغاية مقارنة ببطولات أخرى، وهو ما يعكس جودة التحكيم.

وتحدث بدوي عن دور تقنية مراجعة الفيديو، مؤكدا أنها ساهمت بشكل كبير في دعم الحكام ومنحهم ثقة إضافية، حيث تتيح لهم مراجعة القرارات وتصحيح الأخطاء إن وجدت، مشيرا إلى أنه تم تطبيقها في منافسات الفردي بداية من دور الـ64، وفي منافسات الفرق من دور الـ16.

كما لفت إلى أن عدد الحكام المصنفين ضمن الفئة الأولى محدود على مستوى العالم، موضحا أن البطولة تضم فريقا من الحكام أصحاب الخبرات الكبيرة، من بينهم 6 حكام شاركوا في إدارة منافسات الألعاب الأولمبية، وبطولات العالم.

وكشف رئيس لجنة الحكام عن وجود تعديلات جديدة في القوانين التحكيمية سيتم تطبيقها بداية من الموسم المقبل، أبرزها إلغاء الكارت الأصفر في حالة عدم تسجيل لمسات لمدة دقيقة، بحيث يتم منح اللاعب الكارت الأحمر مباشرة، وهو ما يهدف إلى زيادة سرعة اللعب وتقليل فترات التوقف.

وأشار إلى أن اتساع الصالة المغطاة باستاد القاهرة يعد من العوامل المهمة التي تساعد الحكام على إدارة المباريات بكفاءة أعلى، حيث تمنحهم مساحة أفضل للرؤية والحركة أثناء إدارة النزال.

واختتم تصريحاته بالإشادة بالمستوى الفني للاعبي المنتخب المصري، مؤكدا أنهم من بين الأفضل عالميًا ويحتلون مراكز متقدمة في التصنيف الدولي، ويحققون نتائج مميزة، ما يجعلهم محل تقدير واحترام من جميع المنافسين، لافتًا إلى أن البطولة تشهد مشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم، وهو ما يرفع من المستوى الفني ويزيد من الإقبال على المشاركة في البطولات التي تستضيفها مصر.

وتشهد البطولة مشاركة واسعة من مختلف دول العالم، حيث تضم نحو 390 لاعبًا ولاعبة يمثلون 44 دولة، وهو ما يعكس قوة الحدث وأهميته على أجندة اللعبة الدولية.

أمجد بدوي بطولة كأس العالم لسلاح الشيش سلاح الشيش كأس العالم لسلاح الشيش كأس العالم

