الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مستشفيات جامعة القاهرة تستقبل 6757 حالة طوارئ خلال إجازة عيد الأضحى

رئيس جامعة القاهرة
حسام الفقي

تلقى الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، حول أداء مستشفيات الجامعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والذي أظهر استمرار تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية مع الحفاظ على الجاهزية الكاملة لأقسام الطوارئ.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود الأطقم الطبية والتمريضية والعاملين بالمستشفيات، مؤكدًا أن المؤشرات المحققة تعكس كفاءة منظومة الرعاية الصحية وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين خلال فترة الإجازة.

ووفقًا للتقرير، استقبلت أقسام الطوارئ (6757) مترددًا خلال الفترة من 26 إلى 31 مايو 2026، كما أُجريت (1302) عملية جراحية طارئة بمختلف المستشفيات. وشملت الخدمات التشخيصية (8287) تحليلًا طبيًا و(3311) فحصًا بالأشعة بإجمالي *(11598) خدمة تشخيصية*.

وسجلت طوارئ المنيل الجامعي العدد الأكبر من الحالات بإجمالي (3830) حالة، تلتها مستشفيات الأطفال التخصصية (أبو الريش الياباني والمنيرة) بعدد (1867) حالة، فيما استقبلت طوارئ النساء والتوليد (389) حالة، والمركز القومي للسموم (366) حالة، ومستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (289) حالة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن هذه النتائج تعكس نجاح خطة الجامعة في رفع درجة الاستعداد خلال إجازة العيد، مع استمرار العمل على الحفاظ على أعلى مستويات جودة الرعاية الصحية.

كما أوضح الدكتور حسام صلاح مراد أن المستشفيات عملت وفق خطط تشغيلية دقيقة وبكامل طاقتها الاستيعابية، بما ضمن استمرارية الخدمات وسرعة التعامل مع الحالات الحرجة.

وأضاف الدكتور حسام حسني أن المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر بين مختلف المستشفيات أسهما في تحقيق الاستجابة السريعة للحالات الطارئة وضمان استقرار المنظومة العلاجية طوال فترة الإجازة، مؤكدًا استمرار العمل بنفس الكفاءة خلال الايام العادية.

