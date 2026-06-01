انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة العاصمة وسط إجراءات تنظيمية متكاملة

تواصل جامعة العاصمة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026 في مختلف الكليات، وسط أجواء من الانضباط والانتظام، وذلك في إطار حرص الجامعة على توفير بيئة امتحانية مناسبة تضمن للطلاب أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.



ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وسط متابعة سير أعمال الامتحانات من خلال تقارير دورية وجولات ميدانية للاطمئنان على انتظام اللجان وتوافر جميع الإمكانات اللازمة، بما يحقق أعلى درجات الانضباط والشفافية داخل اللجان الامتحانية.



وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حسن سير الامتحانات، مشددًا على أهمية الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب بما يساعدهم على التركيز وتحقيق أفضل أداء.



وأكد الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة العاصمة لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة حريصة على توفير جميع سبل الدعم والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة من إدارات الكليات ولجان الامتحانات للتأكد من انتظام سير العمل والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو استفسارات للطلاب. وأضاف أن الجامعة تعمل وفق خطة متكاملة تهدف إلى توفير بيئة امتحانية مناسبة تتسم بالانضباط والهدوء، بما يتيح للطلاب أداء امتحاناتهم في أفضل الظروف الممكنة، مؤكدًا أن مصلحة الطلاب تأتي على رأس أولويات الجامعة، وأن جميع القطاعات المعنية تعمل بتنسيق كامل لضمان نجاح العملية الامتحانية وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.



وشهدت اللجان انتظامًا في حضور الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمراقبين، مع الالتزام الكامل بضوابط الامتحانات، والتأكد من وضوح أسئلة الامتحانات ومطابقتها للمقررات الدراسية، فضلًا عن مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب وقياس المستويات المختلفة للفهم والاستيعاب.



كما حرصت الكليات على توفير الرعاية الطبية اللازمة من خلال تواجد الفرق الطبية وسيارات الإسعاف للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، إلى جانب متابعة أعمال النظافة والتعقيم المستمرة داخل مقار الامتحانات، والتأكد من جاهزية القاعات وتوفير وسائل التهوية المناسبة.



وفي السياق ذاته، تواصل الكنترولات أعمالها بالتوازي مع الامتحانات، حيث يتم البدء في أعمال التصحيح ورصد الدرجات أولًا بأول، تنفيذًا لخطة الجامعة الهادفة إلى سرعة إعلان النتائج بعد انتهاء الامتحانات وفق الضوابط المعتمدة.

وأكدت إدارة الجامعة استمرار المتابعة اليومية لسير الامتحانات بجميع الكليات، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب، بما يضمن خروج العملية الامتحانية بالشكل الذي يعكس مكانة الجامعة وريادتها الأكاديمية.