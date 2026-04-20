نوير يكتب التاريخ من جديد.. حارس بايرن ميونخ يتربع على عرش الدوريات الأوروبية

في مشهد يعكس استمرارية العظمة ..واصل الحارس الألماني المخضرم مانويل نوير ترسيخ مكانته كأحد أعظم من وقف بين الخشبات الثلاث بعدما قاد بايرن ميونخ للتتويج بلقب الدوري الألماني ليضيف إنجازًا تاريخيًا جديدًا إلى مسيرته الاستثنائية ويصعد إلى صدارة قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بالدوريات الأوروبية الكبرى.

وجاء حسم اللقب بعد فوز قوي لبايرن ميونخ على شتوتجارت بنتيجة 4-2 على ملعب أليانز أرينا تحت قيادة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني ليؤكد العملاق البافاري هيمنته المحلية قبل أربع جولات من نهاية المسابقة.

هذا التتويج لم يكن مجرد لقب جديد يضاف إلى خزائن النادي بل حمل طابعًا تاريخيًا خاصًا لنوير الذي بلغ عامه الأربعين دون أن يفقد بريقه أو تأثيره داخل المستطيل الأخضر ليبرهن أن الخبرة والقيادة يمكن أن تتفوقا على عامل الزمن.

رقم قياسي… ونخبة تاريخية

بوصوله إلى لقبه الثالث عشر في الدوريات الأوروبية الكبرى دخل نوير نادي الصفوة متساويًا مع ثلاثة من أبرز الأسماء في تاريخ كرة القدم وهم:

ريان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد

توماس مولر نجم بايرن ميونخ

كينجسلي كومان صاحب المسيرة المتنوعة في أكثر من دوري

هذا الرباعي يتربع الآن على قمة الأكثر تتويجًا بالدوريات في الدوريات الخمس الكبرى (ألمانيا إسبانيا إنجلترا إيطاليا فرنسا) وهو إنجاز يعكس الاستمرارية والقدرة على المنافسة في أعلى المستويات لسنوات طويلة.

خلف القمة… أساطير تلاحق

ورغم صعوبة الوصول إلى هذا الرقم لا تزال المنافسة قائمة حيث يلاحق عدد من النجوم هذا الإنجاز أبرزهم:

ليونيل ميسي برصيد 12 لقبًا

روبرت ليفاندوفسكي الذي يقترب من معادلة الرقم

ديفيد ألابا

باكو خينتو أحد رموز ريال مدريد التاريخية

وفي المقابل يبدو أن اسمًا بحجم كريستيانو رونالدو يأتي بعيدًا نسبيًا في هذه القائمة رغم مسيرته الحافلة حيث توقف رصيده عند 7 ألقاب دوري فقط.

موسم استثنائي لبايرن

لا يقتصر إنجاز نوير على الساحة المحلية فقط إذ يتزامن هذا التتويج مع مسيرة قوية لبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا حيث نجح الفريق في بلوغ نصف النهائي بعد إقصاء ريال مدريد بنتيجة إجمالية 6-4 في واحدة من أبرز مواجهات الموسم.

هذا التوازن بين النجاح المحلي والتألق القاري يعكس حالة الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق ويؤكد أن بايرن لا يزال رقمًا صعبًا في معادلة الكرة الأوروبية.

أكثر من مجرد حارس

ما يميز مسيرة مانويل نوير لا يقتصر على الأرقام فقط بل يمتد إلى التأثير التكتيكي الذي أحدثه في مركز حراسة المرمى فقد أعاد تعريف دور الحارس العصري بفضل قدرته على المشاركة في بناء اللعب والتمركز المتقدم والقيادة داخل الملعب.

ومع كل لقب جديد يثبت نوير أن مكانته لم تأت من فراغ بل هي نتاج سنوات من الالتزام والانضباط والتطور المستمر.