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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجز أخبار لوادي الجديد: التموين يفحص شكوى مواطنة بشأن أسطوانات البوتاجاز بالفرافره وحل مشكلة ضعف المياه بقرى درب الأربعين بباريس

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها :

تموين الوادي الجديد يفحص شكوى مواطنة بشأن أسطوانات البوتاجاز بباريس 
تابعت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد شكوى واردة من أحد المواطنين بمركز الفرافرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت الاستفسار حول جودة تعبئة وأوزان أسطوانات البوتاجاز، والمطالبة بالتأكد من مطابقتها للمواصفات.
وذلك في إطار حرص المحافظة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها بما يضمن الحفاظ على حقوق المستهلكين وجودة الخدمات المقدمة لهم.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن المديرية تعاملت فور رصد الشكوى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وحنان مجدي محافظ الوادي الجديد، حيث تم بحث الشكوى ومراجعة الإجراءات المتبعة بمحطة تعبئة البوتاجاز، والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة لعمليات التعبئة والتوزيع.

وأوضحت وكيل تموين الوادي الجديد، أن مديرية التموين لا تألو جهدًا في متابعة محطات تعبئة البوتاجاز على مستوى المحافظة من خلال المرور الدوري والمفاجئ، للتأكد من خروج الأسطوانات بالأوزان المقررة قانونًا سواء للاستهلاك المنزلي أو التجاري، فضلًا عن مراجعة سلامة الصمامات وجودة التعبئة ومطابقتها للاشتراطات الفنية المعتمدة، بما يضمن وصول الخدمة للمواطنين بالشكل المطلوب.

استجابة لشكاوى المواطنين.. حل مشكلة ضعف المياه بقرى درب الأربعين بباريس الوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لقرى درب الأربعين بمحافظة الوادي الجديد، عن إنهاء مشكلة ضعف مياه الشرب التي كانت تعاني منها بعض المناطق في «درب الأربعين - المرحلة الثانية»، في إطار توجيهات علي نجاح رئيس المركز، بضرورة المتابعة المستمرة لكافة شكاوى ومطالب المواطنين والعمل على حلها بشكل عاجل، وتحت إشراف مباشر من الدكتور عطية خليل، نائب رئيس المركز.

تحرك فوري وحل المشكلة وانتظام ضخ المياه

وقال نجاح إن فرق الصيانة والعمل تحركت فور تلقى الشكوى، وقامت بتسليك خطوط المياه الرئيسية، وضخ المياه بكامل طاقتها داخل الشبكة؛ مما أدى إلى وصول المياه بانتظام وقوة إلى كافة المنازل، بما في ذلك المناطق المرتفعة التي كانت تواجه ضعفاً في الضغوط.

وأضاف أن الوحدة المحلية تعمل على مدار الساعة لخدمة أهالينا، وتدعو المواطنين إلى التواصل المستمر للإبلاغ عن أي مشكلات قد تواجههم لضمان سرعة التعامل معها وحلها.

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