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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عربية النواب: القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير.. ولا سلام بالمنطقة دون إقامة دولة فلسطين المستقلة | فيديو

اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري خلال حواره لـ صدى البلد
اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري خلال حواره لـ صدى البلد
أميرة خلف

أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، أن القضية الفلسطينية تتصدر أولويات اللجنة باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأحد أهم ملفات الأمن القومي المصري، مشددًا على أن المنطقة لن تنعم بالسلام والاستقرار دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح" أبو هميلة “ خلال حواره لـ«صدى البلد» أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتبنى موقفًا ثابتًا و واضحًا تجاه القضية الفلسطينية، يقوم على رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوقه المشروعة، وهو الموقف الذي يؤكد عليه الرئيس السيسي في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وأوضح رئيس عربية النواب أن اللجنة تحرص على دعم توجهات الدولة المصرية، وتؤكد تأييدها الكامل للسياسة الخارجية التي تتمسك برفض تهجير أهالي قطاع غزة، والعمل على حماية حقوق الشعب الفلسطيني، باعتبارها ثوابت وطنية لا تقبل المساومة.

وأشار إلى أن مصر قدمت دورًا إنسانيًا غير مسبوق في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وكانت – وفقًا لما رصدته اللجنة – الدولة الأكبر في إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، بما يعكس حجم المسئولية التاريخية التي تتحملها مصر تجاه القضية الفلسطينية.

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وأضاف أن اهتمام اللجنة لا يقتصر على الملف الفلسطيني فحسب ، وإنما يمتد إلى مختلف القضايا والأزمات العربية، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا والسودان، حيث تتابع اللجنة تطورات هذه الملفات بصورة مستمرة، وتعقد اجتماعات دورية مع مسؤولي وزارة الخارجية، دعمًا للجهود المصرية الرامية إلى الحفاظ على أمن واستقرار الدول العربية.

وأكد أبو هميلة أن اللجنة أولت اهتمامًا كبيرًا بما تعرضت له بعض دول الخليج من اعتداءات، انطلاقًا من إيمانها بأن أمن الخليج يمثل امتدادًا مباشرًا للأمن القومي المصري، تمامًا كما تمثل ليبيا والسودان عمقًا استراتيجيًا وأمنيًا للدولة المصرية.

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وشدد على أن لجنة الشؤون العربية تتبنى مواقف واضحة تجاه مختلف القضايا العربية، انطلاقًا من دعمها لثوابت الدولة المصرية، وإيمانها بأن الحفاظ على الأمن القومي العربي مسئولية جماعية تتطلب التنسيق والتعاون المستمر بين الدول العربية.

واختتم رئيس عربية النواب تصريحاته بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف شديد الخطورة، إلا أن مصر تواصل أداء دورها المحوري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي اتسمت مواقفه بالثبات والاتزان، مؤكدًا أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الموقف الذي يحظى بتقدير واسع على المستويين العربي والدولي. 

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