مصر تؤكد أن معاناة الشعب الفلسطيني في غزة لا ينبغي أن تظل رهينة للشروط السياسية

أكدت مصر أن التوصل إلى تسوية مستدامة للصراع في الشرق الأوسط يظل مرهونا بمعالجة جذوره الأساسية، من خلال التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متصلة الأراضي، وعاصمتها القدس الشرقية، وتكاتف المجتمع الدولى من أجل تنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق هذا الهدف.

جاء ذلك خلال مشاركة السفير أحمد أبوزيد سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى وبلجيكا، ممثلا عن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، في الاجتماع الوزاري لمجموعة مانحي فلسطين PDG الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي مع السلطة الوطنية الفلسطينية وبمشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني والمفوضة الأوروبية للمتوسط وعدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والدول المانحة والممثل الأعلى لمجلس السلام ورئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

وقد تركزت المناقشات خلال الاجتماع على رصد التقدم المحرز على صعيد أجندة إصلاح السلطة الفلسطينية، فضلا عن النقاش حول سبل تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، بما في ذلك تثبيت وقف إطلاق النار والبدء الفوري في مشروعات التعافي المبكر في القطاع واستئناف الخدمات الضرورية للشعب الفلسطيني في غزة.

كما شهدت المناقشات إطلاق الاتحاد الأوروبي مبادرة جديدة لتنفيذ عدد من مشروعات التعافي المبكر في قطاع غزة بمشاركة المانحين الدوليين، كما أكد الاجتماع ضرورة دعم السلطة الفلسطينية وتمكينها من الاضطلاع بمهامها ومسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في غزة بعد قيام اللجنة الوطنية لإدارة غزة بمهامها الانتقالية في القطاع.

واستعرض السفير أبو زيد - في كلمته خلال الاجتماع - الجهود التي تقوم بها مصر في متابعة تنفيذ خطة السلام في غزة بكافة مراحلها.

وأكد دعم مصر للمبادرة الأوروبية ذات الصلة بتنفيذ مشروعات التعافي المبكر في ظل الضرورة الملحة لاستعادة الخدمات في القطاع دون أية قيود.. محذرا من أن معاناة الأشقاء في غزة لا تحتمل إضاعة المزيد من الوقت، ولا ينبغي أن تظل رهينة للشروط السياسية.