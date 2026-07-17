حالات اختناق بين الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال محيط مجمع فلسطين الطبي برام الله

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أصيب، اليوم الجمعة، عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط مجمع فلسطين الطبي ومخيم قدورة، في مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت محيط مجمع فلسطين الطبي ومخيم قدورة المحاذي، وأطلقت قنابل الغاز السام بكثافة، ما أدى لعدد من حالات الاختناق في صفوف المواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل وعبثت في محتوياتها، وحققت ميدانيا مع أصحابها.

وفي نفس السياق ، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بيت ساحور، وداهمت منزل المواطن الياس بدره وفتشته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن أحمد رأفت أبو قدوم في منطقة هندازه، وعبثت بمحتوياته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.