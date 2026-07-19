مصر: لا أمن ولا سلام بالشرق الأوسط إلا بإنهاء الاحتلال

أفادت قناة اكسترا نيوز في نبأ عاجل أن مصر ترى أنه لا أمن ولا سلام بالشرق الأوسط إلا بإنهاء الاحتلال.

ورحبت مصر بقرار مجلس الوزراء البلجيكي بحظر استيراد السلع والمنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وأكدت مصر أن هذه الخطوة تمثل دعما لقيم العدالة وتطبيقا عمليا ومسؤولا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وطالبت مصر كافة دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالسير على خطى بلجيكا واتخاذ إجراءات قانونية مماثلة لحظر منتجات المستوطنات.

وحددت مصر تأكيدها على أن تحقيق الأمن والسلام في الشرق الأوسط لن يتأتى إلا بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في تقرير المصير