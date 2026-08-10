عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر محلية، أن 116 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون ، منطقتي خلايل اللوز وأبو انجيم، جنوب شرق بيت لحم، حيث تمركزوا على امتداد الشارع الرئيسي، وفقا لمصدر محلي.

ويأتي الاقتحام بالتزامن مع زيارة وفد دبلوماسي إلى منطقة خلايل اللوز، ضمن جولة ميدانية تنظمها وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية للاطلاع على الأوضاع العامة التي تمر بها محافظة بيت لحم.

من ناحية ثانية، هاجم مستوطنون تجمع الكعابنة البدوي شرق بلدة الطيبة شرقي مدينة رام الله، بحسب مصادر محلية.

وكان مستوطنون قد شنوا هجوما عنيفا على بدو الكعابنة شرق الطيبة، الخميس الماضي، واعتدوا على عائلة نايف كعابنة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح متفاوتة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال سليمان كعابنة.



