تشكيل مباراة فناربخشة وجينسليربيرليجي في الدوري التركي

أعلن المديران الفنيان لفريقي جينسليربيرليجي وفناربخشة، عن تشكيل فريقيهما لمواجهتهما المرتقبة على ملعب ملعب إريامان ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري التركي لموسم 2026-2027.

وجاء تشكيل جينسليربيرليجي كالتالي:

حراسة المرمى: عرفان مان إريبايات

خط الدفاع: بيريرا - جوتاس - ذان سوزوكي - دورسان

خط الوسط: ديابي - أولجان - كمالاوجلو

خط الهجوم: تراوري - كويتا - تونجاى

وجاء تشكيل فناربخشة كالتالي:

حراسة المرمى: تشيتين

خط الدفاع: مولدر - سكرينيار - آكي - مركان

خط الوسط: يوكسك - جوندوزي - أيدين

خط الهجوم: أسينسيو - قهوجي - تاليسكا