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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس شخص يدير صفحة لبيع المخدرات بالجيزة

حبس
حبس
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، حبس شخص لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى .

وبالفحص تم تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب- مقيم بمحافظة الجيزة ) وضبط بحوزته (كمية من الأقراص والمواد المخدرة – فرد محلى – 2 سلاح أبيض - هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 

جهات التحقيق المواد المخدرة بيع المواد المخدرة الأجهزة الامنية

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