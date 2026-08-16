أحمد شوبير يكشف موقف نجله من العروض الأوروبية

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف الأهلي من العروض الأوروبية المقدمة لـ نجله مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر والمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : مصطفى شوبير حتى اللحظة تلقى عرضين رسمين منهم عرض نورشيلاند الدنماركي ووصل لمليون دولار وتم رفضه والثاني كان سيلافيا براج والحارس رفض الفكرة قبل الوصول للأهلي

واضاف: العرض الثالث كان كومو الإيطالي رابع الدوري الإيطالي ويدربه النجم الكبير سيسك فابريجاس لكن الأهلي رفض 2 مليون دولار الفكرة وتمسك بالحارس .

وأوضح : مصطفى شوبير أبلغ سيد عبدالحفيظ أنه تحت امر الأهلي والأمور اقتربت جدا من تجديد التعاقد والأمور تسير بشكل جيد ووارد جدا أن يأتى عرض أكبر من كومو الإيطالي

وواصل : سامع عن اقتراب وصول عرض من أحد أندية الدوريات الخمس الكبرى وسيكون هناك حوار بين اللاعب ووكيله الإسباني لحسم الموقف النهائي.