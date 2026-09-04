فرج عامر : الزمالك يستعد لتحول مالي كبير .. والمنافسة في الكرة المصرية ستزداد شراسة

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن الأوضاع المالية للأندية المصرية قد تشهد تغيرات كبيرة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ما يملكه أي نادٍ اليوم من إمكانيات قد لا يكون سلاحه في المستقبل.

الزمالك

وقال فرج عامر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «علينا أن نتذكر أن بقاء الحال من المحال، وما تملكه اليوم قد لا يكون سلاحك في المستقبل، وما ليس في متناول يدك قد يكون سلاحك المستقبلي».

وأضاف أن الزمالك يمتلك لجنة استثمارية تضم نخبة من المتخصصين في مختلف المجالات، بدأت في التخطيط وتنفيذ أفكار من شأنها تحقيق عوائد مالية ضخمة، موضحًا أن هذه المشروعات قد تنقل النادي من مواجهة صعوبات مالية شديدة إلى نادي «بالغ الثراء»، وهو ما سيظهر خلال الأيام المقبلة، بحسب تعبيره.

وأشار عامر إلى أن تغير موارد الزمالك سيؤدي إلى اختلاف موازين الإيرادات وزيادة الصراع على ضم اللاعبين، مؤكدًا أن ذلك لا يقلل من إمكانيات الأهلي وما يخطط له لزيادة موارده، وكذلك القدرات المالية الكبيرة التي يمتلكها بيراميدز، متوقعًا أن تشهد كرة القدم المصرية منافسة أقوى وأكثر شراسة، ومتمنيًا أن ينعكس ذلك على المستوى الفني داخل الملعب.