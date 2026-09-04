حسام المندوه: لا مشكلة لدينا في تحكيم مصري لمباراة القمة

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن القلعة البيضاء لا تمانع في إسناد مباراة القمة إلى طاقم تحكيم مصري، مؤكدًا عدم وجود أي أزمة لدى النادي بشأن هوية حكم اللقاء.

الزمالك

وقال المندوه: «ليس لدينا مشكلة في إدارة مباراة القمة بتحكيم مصري»، مشيرًا إلى أن الزمالك لا يضع شروطًا بشأن جنسية طاقم التحكيم، وأن الأهم هو إدارة المباراة بشكل عادل واحترافي.

وتترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة، وسط اهتمام كبير بملف التحكيم، خاصة مع أهمية المواجهة للفريقين، بينما أكد الزمالك أن تركيزه ينصب على الملعب والمنافسة بعيدًا عن أي جدل تحكيمي.