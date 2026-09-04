بيتكوين يتحرك قرب مستوى 81 ألف دولار مع التركيز على التشريعات الأمريكية للعملات المشفرة

تراجعت عملة بيتكوين بنسبة 0.79% إلى 80903 دولارات، اليوم الجمعة، بعدما تجاوزت مستوى 81 ألف دولار في اليوم السابق، لتسجل أعلى مستوى لها في نحو أربعة أشهر.

وانخفضت عملة إيثر بنسبة 0.15% إلى 2510.64 دولار في أحدث تعاملات.

وقالت ديانا بيريس، كبيرة مسؤولي الأعمال في شركة إس فوكس الامريكية لتداول العملات، إن استمرار مكاسب بيتكوين سيتوقف على استمرار مشاركة المؤسسات الاستثمارية ووضوح أكبر بشأن مسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وأضافت أن قوة التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لبيتكوين وزيادة نشاط التداول يشيران إلى أن موجة الصعود اتسعت لتتجاوز عمليات تغطية مراكز البيع على المكشوف التي قادت المكاسب في البداية.

وتواجه أكبر محاولة تشريعية لصناعة العملات المشفرة هذا الشهر حالة من عدم اليقين، في ظل ضعف الثقة في قدرة أحد القوانين الرئيسية المقترحة على اجتياز المراحل النهائية وإقراره.

ويمثل التصويت المرتقب على قانون كلاريتي، الذي من شأنه وضع إطار اتحادي لتنظيم أسواق العملات المشفرة، اختبارًا مهمًا لصناعة أمضت سنوات في الضغط على المسؤولين في واشنطن من أجل وضع قواعد أكثر وضوحًا تحكم الأصول الرقمية.