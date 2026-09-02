ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 73,470 شهيدا و174,540 مصابا

ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,470 شهيدا و174,540 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم /الأربعاء /، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 8 شهداء، و31 إصابة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,334 والإصابات إلى 4,429، فيما جرى انتشال 815 جثمان.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.