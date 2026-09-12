حكومة الكونغو الديمقراطية: إجمالي الإصابات بفيروس إيبولا في البلاد يتجاوز 7000 حالة

أكدت حكومة الكونغو الديمقراطية، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد يتجاوز 7000 حالة، حسبما افادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أثبتت الفحوصات إصابة رجل بفيروس إيبولا في إقليم جديد بجمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد قيامه برحلة عبر البلاد شملت السفر عبر رواندا وأوغندا المجاورتين، و بذلك يتنشر الفيروس في إقليم سابع بالدولة.

وأعلن جان جاك مبونغاني، وزير الصحة الكونغولي السابق وعضو البرلمان، وفاة الرجل في غواكا بمقاطعة سود-أوبانغي شمال غربي البلاد، بعد أن ثبتت إصابته بسلالة بونديبوغيو من فيروس إيبولا.

وأوضح مبونغاني أن الرجل، خلال ثلاثة أسابيع فقط، غادر إقليم جنوب كيفو، حيث تم الإبلاغ عن حالات إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا، ثم سافر إلى رواندا وأوغندا. وبعد ذلك، سافر إلى إقليم إيتوري في الكونغو، بؤرة تفشي الوباء.