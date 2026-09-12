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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تفش جديد لفيروس إيبولا في الكونغو

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أثبتت الفحوصات إصابة رجل بفيروس إيبولا في إقليم جديد بجمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد قيامه برحلة عبر البلاد شملت السفر عبر رواندا وأوغندا المجاورتين، و بذلك يتنشر الفيروس في إقليم سابع بالدولة.


وأعلن جان جاك مبونغاني، وزير الصحة الكونغولي السابق وعضو البرلمان، وفاة الرجل في غواكا بمقاطعة سود-أوبانغي شمال غربي البلاد، بعد أن ثبتت إصابته بسلالة بونديبوغيو من فيروس إيبولا.

وأوضح مبونغاني أن الرجل، خلال ثلاثة أسابيع فقط، غادر إقليم جنوب كيفو، حيث تم الإبلاغ عن حالات إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا، ثم سافر إلى رواندا وأوغندا. وبعد ذلك، سافر إلى إقليم إيتوري في الكونغو، بؤرة تفشي الوباء.

وحسب مبونغاني، سافر الرجل بعد ذلك من شمال شرقي البلاد إلى شمال غربها، مرورا بأقاليم تشوبو ومونغالا وسود أوبانغي.

وقال مبونغاني إن الأطباء والسلطات المحلية في سود أوبانجي تلقوا بلاغا بشأن مريض يعاني حمى ويتقيأ دما، مضيفا أن الرجل توفي يوم الثلاثاء. ثم أُخذت عينات بعد وفاة المريض، وأُرسلت إلى المعهد الوطني للبحوث.
ويجعل هذا التطور إقليم سود أوبانغي الإقليم السابع في البلاد الذي يتضرر نتيجة التفشي، والأول في غربي الكونغو، في انتشار مثير للقلق للوباء خارج المنطقة التي كان يتركز فيها سابقا في شرقي البلاد.

فيروس إيبولا الفحوصات الكونغو الديمقراطية وزير الصحة الكونغولي السابق إيبولا

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