تأجيل الجولة المقبلة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان إلى أكتوبر

أعلنت الولايات المتحدة تأجيل الجولة المقبلة من المحادثات الرسمية بين إسرائيل ولبنان، والتي كان من المقرر عقدها في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع المقبل، على أن تُستأنف المفاوضات في أكتوبر المقبل.

ونقل موقع «أكسيوس» الأميركي عن مسؤول أميركي أن الجولة المقبلة من المفاوضات ستُعقد في روما خلال أكتوبر، فيما سيجتمع السفيران الإسرائيلي واللبناني في مقر وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن، لبحث آخر التطورات ومناقشة آليات تنفيذ اتفاق الإطار المبرم بين البلدين.

وأوضح مصدر مطلع أن تزامن الموعد مع الأعياد اليهودية، إلى جانب مؤتمر باريس المخصص لدعم الجيش اللبناني والتحضيرات الجارية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حال دون تمكن المسؤولين الرئيسيين من المشاركة في اجتماعات روما وفق الموعد المحدد سابقاً.

اتفاق إطار برعاية أميركية

وكان لبنان وإسرائيل قد أبرما في 26 يونيو اتفاق إطار برعاية أميركية، عقب خمس جولات من المفاوضات في واشنطن.

ويتضمن الاتفاق، من بين بنوده الرئيسية، نزع سلاح حزب الله، وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجياً من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان، إضافة إلى تعزيز انتشار الجيش اللبناني، بدءاً من منطقتين تجريبيتين.

وجاء الاتفاق بعد أشهر من التصعيد العسكري في المنطقة. فبعد اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير، أطلق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل، التي ردت بشن عمليات عسكرية في لبنان طالت مناطق عدة.

وشهدت المواجهات لاحقاً تراجعاً في حدتها عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة في يونيو، ثم إبرام اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل.

تصعيد ميداني رغم المفاوضات

ورغم المسار التفاوضي الذي ترعاه واشنطن، كثفت إسرائيل خلال الأيام الأخيرة غاراتها على مناطق في جنوب لبنان، ما أثار مخاوف من عودة التصعيد الميداني.

ويأتي الإعلان عن تأجيل المحادثات بعد يوم واحد من تدمير إسرائيل شبكة أنفاق تابعة لحزب الله أسفل مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، في أحدث تطور ميداني بين الجانبين.