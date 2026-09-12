قبول الادعاء المدني لفرد الأمن في قضية ناصر ماهر وإحالته للطب الشرعي

كشف حسام فارس، دفاع فرد الأمن المجني عليه في واقعة اتهام لاعب بيراميدز ناصر ماهر بالاعتداء عليه، عن قبول المحكمة للادعاء المدني المقدم من المجني عليه، خلال نظر معارضة اللاعب على الحكم الصادر بحبسه.

وقال دفاع فرد الأمن في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن المحكمة قررت إحالة المجني عليه إلى الطب الشرعي، لبيان ما به من إصابات وتحديد مدى تأثيرها، وذلك لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالقضية.

ووصل فرد الأمن المعتدى عليه من ناصر ماهر، لاعب نادي بيراميدز، إلى مقر المحكمة، اليوم، لحضور نظر معارضة اللاعب على الحكم الصادر بحبسه في واقعة الاعتداء عليه.

وقال فرد الأمن «النهاردة أنا جاي وكلي ثقة في القضاء المصري إنه هيجبلي حقي».

وأضاف: «ناصر ماهر ضربني وخلاني مش قادر أحرك دراعي أو أشتغل، وده أثر على حياتي ومستقبلي».

وتابع: «مش عارف أجيب أكل وشرب وأكفي بيتي بسبب قلة الشغل، وأنا كل أملي إن القضاء يرجعلي حقي».