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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدوري الإنجليزي| التعادل يحسم نتيجة الشوط الأول بين بورنموث وبرينتفورد

بورنموث
بورنموث
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي بورنموث وبرينتفورد بالتعادل الإيجابي 1-1، في المواجهة التي تجمع بين الفريقين على ملعب «فيتاليتي»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2026-2027.

وسجل كيفن شايد هدف برينتفورد في الدقيقة 34، بينما تعادل جاستن كليفرت لصالح أستون فيلا في الدقيقة 38 من انطلاق المباراة.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي بورنموث وبرينتفورد التشكيل الرسمي للفريقين، وجاء كالتالي:

تشكيل بورنموث

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش.

خط الدفاع: أدريان تروفير، جيمس هيل، أليكس سكوت.

خط الوسط: إيفانيلسون، تايلر آدامز، أنطونيو سيلفا، آدم سميث.

خط الهجوم: ماركوس تافيرنييه، جاستن كلويفرت، رايان.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: دي جريجوريو، كوك، سولير، بروكس، كريستي، جانون دوك، دياكيتي، توث، رودريجيز.

تشكيل برينتفورد

حراسة المرمى: كاويمين كيليهر.

خط الدفاع: آرون هيكي، يانيك شوستر، كريس أجر، كين لويس بوتر.

خط الوسط: يهور يارموليوك، مامادو سانجاري، فيتالي جانيلت.

خط الهجوم: كيفن شاده، جايدون أنتوني، إيجور تياجو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: فالديماسون، هنري، واتارا، ويلسون كارفاليو، دامسجارد، ديوف، كايود، نونيز.

مواجهة متكافئة في الجولة الرابعة

ويسعى كل فريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذه المواجهة، في ظل أهمية حصد النقاط مبكرًا في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يأمل أصحاب الأرض في استغلال الدعم الجماهيري على ملعب «فيتاليتي» لتحقيق الفوز.

وفي المقابل، يدخل برينتفورد اللقاء بطموح الخروج بنتيجة إيجابية خارج ملعبه، معتمدًا على تشكيله الأساسي الذي يقوده في الخط الأمامي إيجور تياجو، إلى جانب كيفن شاده وجايدون أنتوني.

بورنموث وبرينتفورد بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بطولة الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز برينتفورد أستون فيلا

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